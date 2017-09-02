MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Yasak dün sona erdi

Yasak dün sona erdi

İHA
02.09.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 09:12

15 Nisan'da denizde başlayan balık av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi.

Rize'de hazırlıklarını tamamlayan balıkçı esnafı 'Vira Bismillah' dedi.  Bu sezon hamsinin bol olacağından ümitli olan balıkçılar, bereketli bir sezon diledi. Rize'de balıkçılıkla ekmeğini kazanan Yakamoz balıkçılık teknesi kaptanı Mustafa Turan, "Bu sene teknelerimizi av sezonundan önce hazır vaziyete getirdik ve beklemeye başladık, ancak ağustos ayı çok yağmurlu ve fırtınalı geçti. Bu bizi olumsuz yönde etkiledi. Dün gece 'Vira Bisminlah' dedik lakin denizlerde fırtına olduğu için geri dönmek zorunda kaldık. Gece tekrar açılmayı düşünüyoruz. Hava muhalefeti olmazsa, Allah ne rızık verirse alıp geleceğiz" Turan, "Bu sene hamsinin bol olmasından ümitliyiz, hem bizler için hemde vatandaşlar için kışın vazgeçilmez bir yiyecek olduğundan temennimiz denizin bu sezon bereketli geçmesidir" ifadesini kullandı.

Etiketler: av yasağı , balıkçı esnafı , balık yasağı
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri