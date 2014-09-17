Yasak aşkın kahramanları

Diziniz başladı heyecan var mı?

- Ayça Bingöl: Olmaz mı (gülüyor). Artık iş bizden çıktı, seyircinin ellerinden öper.

Gelen yorumlar nasıl peki?

- Ayça Bingöl: Yayınlanan fragman ve ilk iki bölümle ilgili çok olumlu tepkiler aldık. İnşallah devamı da öyle olur.

Gerçekten sezona çok iddialı bir giriş yaptınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

- Ayça Bingöl: İddia aslında korkutuyor. İddia yükseldikçe beklenti de artıyor çünkü... O yüzden ben diyorum ki “Hiç iddialı girmiyoruz, sadece işimizi yapıyoruz”...

İlk bölüm çekimleri hikayenin geçtiği İzmir-Gültepe’de yapıldı, nasıldı oradaki ilgi, nasıl geçti çekimler?

- Ayça Bingöl: Sıcak geçti (gülüyor).

- İlker Kızmaz: Aynı zamanda memleketim olduğu için muhteşem geçti. Akşam eve gidip annemin yemeklerini giyiyordum, dahası var mı. İzmir-Gültepe doğumluyum ben.

Madem Gültepeli’siniz, oyuncu arkadaşlarınıza bilgi vermişsinizdir ortamla, raconlarla ilgili...

- Ayça Bingöl: Yok canım, hiçbir şey paylaşmadı (gülüyor). Bir de şuna açıklık getirmek istiyorum; dizi İzmir’de başlayıp sonra İstanbul’a taşınmıyor. Hikayenin tamamı İzmir’de geçiyor. Biz kolaylık olsun diye buraya kurulan platoda yine İzmir’i çekiyoruz yani...

Bize biraz da canlandırdığınız karakterlerden bahseder misiniz?

- Ayça Bingöl: Gülümser aslında evli bir kadın... Ama kocası hapiste ve o Halil’e deli divane aşık. Yani bir nevi yasak aşk kurbanı... Tutucu bir mahallede böyle bir aşk yaşaması mümkün olmadığı için dibine kadar aşk acısı çekiyor.

- İlker Kızmaz: Ben 25 yaşlarında bir minibüs şoförünü canlandırıyorum. Halil, mahallenin genç, yakışıklı ve bıçkın delikanlılarından. Aynı zamanda mahallenin en güzel kadınına aşık...

Peki bu yasak aşkta neler olacak, birleşebilecek misiniz?

- İlker Kızmaz: Biz de bilmiyoruz ki. İki karakteri büyük zorlukların beklediği kesin, ciddi sancılar yaşanacak.

- Ayça Bingöl: Kolay bir aşk olmayacak.



ACIDA MARKA: AYÇA BİNGÖL

“Öyle Bir Geçer Zaman ki”de canlandırdığınız Cemile de sürekli acı çekiyordu. Gülümser’de de durum aynı. Ne olacak peki sizin durumunuz?

- İlker Kızmaz: Acıda marka: Ayça Bingöl (gülüyor).

- Ayça Bingöl: Bir önceki diziyle çok bağdaşan bir tarafı yok ama bunun. Bir kere Gülümser’in motivasyonları başka. Öyle bir benzetmeye gitmekten yana değilim. Seyredince seyirci de anlayacak ne demek istediğimi.

Bir önceki de dönem dizisi olduğu için, bu iki dizi arasında bir kıyaslama yapılıyor mu sizce?

- Ayça Bingöl: Evet, yapılıyor. Açıkçası bunu çok doğal buluyorum çünkü daha önce oynadığım rol hafızalara acayip kazınmış, rol aynı şekilde benimsenmişti. Onu unutturmalıyım gibi bir derdim de yok. Benim için bile unutulacak bir rol değil Cemile. Gülümser de benim için çok kıymetli tabii... Bundan sonrada seyircinin Gülümser’i benimseyeceğini düşünüyorum.

- İlker Kızmaz: Ben bu dizide Cemile’yi anımsatacak hiçbir şey görmüyorum. İzmirli, etekleri uçuşan, cıvıl cıvıl, bambaşka bir kadın var karşımda.

- Ayça Bingöl: Bana bunu daha önce hiç söylemedin neden röportajda söylüyorsun (gülüyor)?

Bu arada, “Gültepe”nin fragmanında Nejat İşler’in sesi kullanıldı, o konuda neler söyleyeceksiniz?

- Ayça Bingöl: Biri “Nejat bizi Gültepe’ye götür” diye biri tweet atmış, çok hoşuma gitti. Valla Nejat, Gültepe’nin sesi olarak 10 numara tercihti. Bence diziye çok büyük katkısı var diziye. Mutluyum o yüzden.

Ayça Hanım, siz Nejat İşler’i hastanede ziyaret ettiğiniz günlerden birinde gazetecilere “İnşallah bir gün Nejat’la aynı işte oluruz” demiştiniz... Hayal gerçek mi oldu?

- Ayça Bingöl: Evet, böyle bir şey ağzımdan çıktı. “Daha önce çalıştınız mı?” dediler, “Hayır, iyileşsin çalışacağız” dedim. Meğer evrene mesaj göndermişim.



AYÇA BİNGÖL: GÖNÜL FERMAN DİNLEMİYOR





Gülümser, dizide Halil’den ayrılma kararı aldı, ama sonra vazgeçti. Neden?

- Mecburi bir ayrılık kararıydı o, severek ayrıldı Halil’den. Sonuçta yasak bir ilişkiden söz ediyoruz, bunu yapmak zorundaydı. Ama gönül ferman dinlemiyor işte... Güçlü ve tutkulu bir aşk var aralarında, bütün koşullara rağmen vazgeçemiyorlar birbirlerinden...

Artık yasak aşkın gizli bir tanığı da var. Sizce bu durum hayatlarını nasıl etkileyecek?

- Seyfi, bunu afişe etmeyebilir ama tavrını da ortaya koyar diye düşünüyorum. Gülali’yle dostlukları o kadar derin ki, onun öğrenmesini istemeyebilir. Çünkü bu Gülali’nin hayatı altüst edebilecek bir gerçek. Ortaya çıkarsa sonuçlarının kimse için iyi olmayacağından eminiz.

Sizce Gülümser, her şeyi bırakıp oğlunu da yanına alıp Halil’le kaçabilir mi?

- Kaçabilir de kaçmayabilir de... Bunu ilerleyen bölümlerde hep birlikte göreceğiz.



İLKER KIZMAZ: BU AŞK ADAMI YAKAR

Halil, mahallede bir sürü genç kız dururken neden evli ve çocuklu bir kadını seçiyor? Gülümser’in hangi özelliği Halil’i bu kadar cezbediyor?

- Aşık olan hiçkimse kendine “Ben neden bu kadına/ya da adama aşığım?” diye sormaz. Bunu merak edenler, o aşkı yaşayan iki kişi dışındaki insanlardır. Halil de belki Gülümser’in bir gülüşüne, bir bakışına ya da belki sadece kokusuna vurulmuştur.

Halil, Refik’ten korkmasına rağmen vazgeçmiyor Gülümser’den. Ölümü bile göze alıyor diyebilir miyiz?

- Halil, Gülümser’le bir ömür geçirmesine engel ne varsa, hepsinin farkında... Ama ondan vazgeçerek yaşamak da zaten Halil için yaşamak değil!

Yasak aşkın gizli tanığı konusunda ne diyeceksiniz?

- Bu aşk adamı yakar. Bunu Halil de biliyor, Gülümser de... Başkası öğrendiğinde ise yangın çıkar.