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    Yasak aşk cinayetinde sır perdesi aralandı

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 07:13Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 07:14

    İzmir Kemalpaşa’daki yasak aşk cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Olaydan bir süre önce karısı Sunay Duman’dan şüphelenen katil zanlısı kocanın 1 yaşındaki çocukları için DNA testi istediği, ardından karısının yasak aşkıyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı

    İzmir Kemalpaşa'ya bağlı Dereköy'deki yasak aşk cinayetinde katil zanlısı koca Sıracettin Duman'ın yakalanması için jandarma özel ekip kurarken, olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 1 yaşındaki çocukları M.D. ile birlikte kaçan katil zanlısı koca Sıracettin Duman'ın, eşi Sunay Duman'dan şüphelendiği ve bu yüzden DNA testi istediği, bu isteğinin ardından da eşinin sevgilisiyle birlikte kaçtığı öğrenildi. Öte yandan cinayet sonrası gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Korkunç infaz, geçtiğimiz pazar öğlen saatlerinde Kemalpaşa Dereköy girişinde yaşandı. Ormanlık alanda yerde yatan bir erkek ve bir kadın gören vatandaşlar durumu 156 jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaşadığını fark ettikleri yaralı kadını hemen 112 ambulans ile hastaneye kaldırdı. Orhan Pala isimli adamın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kemalpaşa Jandarma ekipleri soruşturmada, bıçakla delik deşik edilerek öldürülen Orhan Pala ile ağır yaralanan Sunay Duman'ın yasak aşk yaşadıklarını ve cinayetin bu yüzden işlendiğini ortaya çıkardı. Jandarma ekipleri katil zanlısı kocayı ararken, akrabaları olan C.T, M.D, Y.D, ve H.D. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi tamamlanan 4 kişi kasten adam öldürmek suçundan adliyeye sevk edildiler.

    AKRABALARIYLA ARADI

    Jandarma, katil zanlısı Duman'ın olaydan birkaç gün önce eşinden şüphelendiği için DNA testi yapılmasını istediği ve ardından eşinin bebekleri M.D. ile birlikte aşığı Orhan Pala ile kaçtığı, Sıracettin Duman'ın ise karısını günlerce akrabalarıyla aradığı ve izini bulduktan sonra her ikisine de saldırıda bulunduğu öğrenildi. Yeni Asır

    Etiketler: yasak aşk , izmir , Cinayet , DNA
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