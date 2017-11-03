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    Yasak aşk cinayeti... "Kocamı ben öldürmedim” dedi ama...

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    03.11.2017 - 11:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul Esenyurt'ta geçen yıl sevgilisiyle birlikte eşi Ahmed Zahra’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriyeli Meryem Mehne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Her duruşmada ağlayarak 'Kocamı ben öldürmedim' diyen Meryem mehne’nin cezası duruşmalardaki iyi hali nedeniyle müebbet hapse çevrildi. Mehne’nin sevgilisi Ahmed Abustef’in ise şeker hastalığından sebebiyle cezaevinde öldü, hakkındaki dava düştü.

    SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

    38 yaşındaki Suriyeli Ahmad Zahra’nın cesedi bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Zahra’nın eşi 27 yaşındaki Meryem Mehne ve sevgilisi Ahmad Abustef (27) hakkında maktülü tasarlayarak 27 bıçak darbesiyle öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

    Son duruşmada savcı Hüseyin Parlakkılıç, Meryem Mehne’yi “eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Hapiste şeker hasatlığı nedeniyle ölen diğer sanık Ahmad Abustef hakkındaki davanın ise düşmesini talep etti.

    “TEHDİT ALTINDAYDIM SUÇ İŞLEMEDİM”

    Esas hakkındaki savunmasını tercüman aracılığıyla ağlayarak veren tutuklu sanık Meryem Mehne, “Suçsuzum, olaylar onlar arasındaydı. Benim çocuklarım var, çocuğum hasta. Çocuklarıma bakacak kimse yok. Çocuklarım şu an nerede bilmiyorum. Abustef başıma bıçak dayadı, tehdit altındaydım. Çocuklarım için endişelendim. Kuran üzerine yemin ederim ben yapmadım. Ben suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi isterim” dedi.

    MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Meryem Mehne’yi ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

    Kararın ardından sanık Mehne gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden diğer sanık Ahmed Abustef hakkındaki dava ise düştü.

    Etiketler: Yasak aşk , cinayet , karar , İstanbul
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