Yasağa uymayanlar tek tek sudan çıkarıldı...

Zonguldak'ta, belediye plajında sahil şeridinde rüzgar ve dalga nedeniyle getirilen suya girme yasağına uymayan vatandaşlar, cankurtaranlar tarafından anonslar eşliğinde denizden çıkarıldı.

Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajında dalga ve rüzgar nedeniyle görevliler, uzun süre anonslar yaparak vatandaşları denizden çıkarmaya çalıştı.

Dalgalara rağmen, aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu vatandaşların denize girmeye devam etmesi üzerine cankurtaranlar, bazı vatandaşları anons yaparak denizden çıkarmaya çalıştı.



Anons üzerine denizden çıkan vatandaşların, cankurtaranların başka alana geçmesiyle yeniden denize girdiği görüldü. Plajın cankurtaranı denizin dalgalı ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladıklarını belirterek, "Uyarılarımıza rağmen denize girmeye çalışanlar oluyor. Can güvenliği olduğu için bunu güzel bir dille anlatıyoruz." diye konuştu.



KENTTEKİ TEK MAVİ BAYRAKLI PLAJ

Belediyenin işlettiği kentin tek mavi bayraklı plajı Kapuz'da Plajı İdari Sorumlusu Mustafa Kaya, son günlerde denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren kişi sayısında artış olduğunu söyledi. Önlem için denize girmeyi bir süre yasakladıklarını belirten Kaya, şöyle dedi:

"Öğlene kadar hava iyiydi. Mavi bayrağımız var. Kriterleri var. Sakınca gördüğümüz için yasak değil de vatandaşın can güvenliği açısından denize girilmesini yasakladık. Dalga kayalara vuruyor. Mavi bayrak kriterlerine uyarak denize girmeyi durdurduk. Ancak tesislerimizden yararlanıyorlar. 3 gün önce uzunkum sahilinde bir boğulma olayı oldu. Bu tür olayın yaşanmaması için böyle bir karar aldık."



