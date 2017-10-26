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Yasadışı tütünü önleme sözleşmesi

Bülent SARIOĞLU/ANKARA
26.10.2017 - 20:49 | Son Güncelleme:

DÜNYA Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokolü, önceki gün Meclis’te onaylandı.

Bir uluslararası sözleşmede ilk kez bu endüstri kolu “karşı taraf” olarak tanımlanırken, tütün sektörüne karşı gizli mücadele yöntemleri düzenlendi. Protokol 3 ay sonra uygulamaya girecek. Uluslararası sözleşmeye taraf ülkeler, bildiği kaçakçılık ve yasa dışı üretim dahil yasadışı ticaretin her türlü formunu önlemeyi taahhüt etti. Sözleşme, “arz zinciri” içerisinde tarladan perakendeye kadar hiçbir açık bırakmamayı ve sigara üreticilerinin gizli yöntemlerini engellemeyi hedefliyor. Ayrıca “Ülkelerin halk sağlığını tütün endüstrisinin ticari ve diğer çıkarlarından korumayı” amaçladığı vurgulandı. Sigara yapma amaçlı kıyılmış “sarmalık tütün” de mücadele kapsamına alındı.  

Etiketler: DSÖ , gazetehaberleri
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