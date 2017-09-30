Yasa dışı bahise 81 ilde 'ilk gol' operasyonu: 845 bin TL para cezası

3 bin 369 iş yerine yönelik operasyona bin 529 ekip ve 4 bin 829 polis katıldı. Saat 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen operasyonlarda, 162 yasa dışı bahis oynatılan işyerinde, 227 kişiye adli işlem, 169 kişiye idari işlem uygulandı. Bu kişilere 845 bin TL para cezası uygulandı. 97 kişi gözaltına alındı. Haklarında arama kararı bulunan 48 kişi de yakalandı. 167 bilgisayar, 55 yazıcı, 133 bin TL, 1 tabanca, 3 mermi, 1 kuru sıkı tabanca, 13 cep telefonu, 17 senet, uyuşturucu madde, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçti.

YILLIK İŞLEM HACMİ 40-50 MİLYAR TL

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, artan yasa dışı bahis oyunlarının yıllık işlem hacminin 40-50 milyar TL seviyesine ulaşması nedeniyle, Türkiye'nin kamusal kaybının da ciddi rakamlara yükseldiği bildirildi. Bu nedenle, 24 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 7258 Sayılı Kanun'da değişiklik yapıldığı belirtildi. Düzenleme ile yasa dışı bahis oynatan kişilerle ilgili olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve taşınmazlarına, hak ve alacaklarına el koyma tedbirleri uygulanabilmesinin önü açıldı.

5 YIL HAPİS 20 BİN TL PARA CEZASI

Yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, ilgili kanun maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar adli işlem uygulanırken, oynayan kişilere de aynı kanun gereğince 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası kesildiği bildirildi.

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