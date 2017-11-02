YARSAV eski başkanı için ara karar

KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski Başkanı Arslan hakkında FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla açılan dava Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü. Davaya tutuklu sanık Arslan ile avukatları katıldı. Savunma yapan Arslan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, FETÖ'ye üye olmadığını öne sürdü. Arslan, ByLock kullandığının tespit edilmesine ilişkin, ByLock kullanıcısı olmadığını, ByLock'tan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haberdar olduğu iddialarında bulundu.

BYLOCK ŞİFRESİ, ÇOCUKLARININ İSMİ

Tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmanın savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Arslan'ın ByLock programının sonradan yüklendiği imalarında bulunduğunu belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak ByLock kayıtlarının nerede muhafaza edildiğinin sorulmasını talep etti. Savcı, Arslan'ın ByLock şifresinin çocuklarının isminden oluşması ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Aralık'a erteledi. Mahkeme, ayrıca, Arslan'ın adına kayıtlı hatta yüklendiği tespit edilen ByLock yazışmalarının içeriklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden sorulmasına hükmetti.