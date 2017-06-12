Yarışmada ilan-ı aşk

ALİ Sunal’ın sunduğu “Bir Sorun mu Var?”ın yeni bölüm çekimleri önceki gün TVS İkitelli Stüdyoları’nda yapıldı. Çekimin en ilginç yüzü Özlem Çapanoğlu adlı dekoratör oldu. Programa yarışmacı olarak katılan Çapanoğlu, Sunal’a kameralar ve stüdyodaki 200 seyirci önünde ilan-ı aşk etti.

Hayranlığım

aşka dönüştü

Yarışmacı “13 Eylül 1977’de doğdum. Sizinle aynı yıl, aynı ay ve aynı burç. Birbirimize çok benziyoruz Ali Bey, ayrıca ikimizin de babaları cennetten bizi izliyor” dedi. Bu sözler hem ünlü sunucuyu hem de seyirciyi duygulandırdı. Ödül kazandığı her sorunun ardından da kalkıp Sunal’ı öpen yarışmacı, çekim sırasında onun için yazdığı şiiri de okumak istedi. Ancak heyecanından dolayı bunda başarılı olamadı. Çapanoğlu, heyecanının sebebini açıklarken gizli aşkını da itiraf etmiş oldu: “Sizi yıllardan beri ekrandan takip ediyordum, son yıllarda hayranlığım aşka dönüştü.”