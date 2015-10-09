Yarışmacılar arasında ilginç diyalog

Gelin ve damat adaylarının birbirlerine yönelttikleri sorular ise yarışmacıların zor anlar yaşamasına sebep oldu.



Gerek benzer zevkleriyle, gerekse müstakbel eşlerinde aradıkları ortak özelliklerle, hayatlarının aşkını arayan gelin ve damat adayları kadın erkek ilişkileri üzerine yaptıkları sohbetler tüm izleyenlerin dikkati çekti.







Maço erkek nedir? Türk erkeği zeki kadın sever mi? Kadınlar sevgililerinin isteklerine göre giyimlerini değiştirmeli mi? Sevgilinizin bir önceki evliliğinden çocuğu olduğunu öğrendiğinizde ne yaparsınız?







Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası her gün saat 12.45’de “Kısmetse Olur” da…