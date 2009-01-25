Yarışmacı arkadaşlara puanım dokuz

Trabzonspor da Fenerbahçe de hırslı, futbolu özlemiş ve kazanma isteğiyle dolu bir görüntü çizdiler. Fenerbahçe sağdan, Trabzonspor soldan geliştirdiği ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Her iki takım da, ne zamanki klasik kanatlarından ortaya ya da ters kanada döndüler, biz de güzel pozisyonlar izleme şansı bulduk.

Fenerbahçe soldan atağa kalktığı her pozisyonda Tabzonspor ceza alanını karıştırmayı başardı. İlk yarıda Semih sahada olsa fırsatçılığı ile en az iki gol bulabilirdi.

Gülşah Erkaya yazıyor

Maçın 20. dakikasından sonra soldaki madeni keşfeden Fenerbahçe, biraz da sağdaki Gökhan'ın formsuzluğu ve isteksizliği yüzünden olsa gerek, ataklarını tamamen sola yıkmak zorunda kaldı. Bu zorunluluk Fenerbahçe'ye doğru yolu da göstermiş oldu.

İkinci yarıda biz soldan esen Fenerbahçe fırtınası sürecek diye beklerken Yattara'yı sağ çizgiye, Gökhan Ünal'ı da Fenerbahçe ceza alanına gönderen Ersun Yanal'ın kazanma arzusuyla dolu takım içi hamlelerini izlemeye başladık.

Fenerbahçe'de ise, yeterli bulmadığı için Uğur'un yerine Kazım'ı, zorunluluktan Alex'in yerine Josico'yu, yedek muafiyeti bittiği için de Semih'i oyuna alan Aragones'in maçı çevirmeye yönelik hamleleri dikkat çekmekle beraber gol için yeterli olmadı.

İkinci yarıda çok hızlı esen Karadeniz fırtınası Volkan'ın kale çizgisine ördüğü set yüzünden ağlara ulaşamadı. Trabzonspor, bu futboluyla şampiyonluğun en güçlü adayıdır.

Fenerbahçe, Kadıköy'de bu kadar iyi oynadığı ve bu kadar pozisyon bulduğu bir maçta gol atamıyorsa üstüne üstlük de kalecisi Volkan maçın yıldızı oluyorsa düşünülecek çok şey var demektir.

Bünyamin Gezer, en az futbolcular kadar koştu ve terledi. Bu emeğinin karşılığında da bizlerin her zaman hakemler için kurmak istediği tek cümleciği hak etti “Hakemler hatasız ve mükemmel bir maç yönetti”.

Diyebiliriz ki, Kadıköy'de mükemmel bir maç izledik. Malzemeler kaliteliydi, yemekler lezzetliydi, sunum ve sofra mükemmeldi. Ancak, yarışmacı arkadaşlar bu güzel sofra ve lezzetleri golle süslemeyi beceremediler. Bu yüzden bir puanlarını kırıyorum, yarışmacı arkadaşlara puanım dokuz.

Her zaman böyle futbol dolu ziyafet sofralarında buluşmak dileğiyle..

