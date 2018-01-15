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    Yarışma ödülü meslek lisesine hediye oldu

    Hürriyet Eğitim
    15.01.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Bir özel lisenin öğrencileri, 3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması’nda iki yıl üst üste kazandıkları 3D yazıcılardan birini Haydarpaşa Teknik Meslek Lisesi öğrencilerine hediye etti.

    Öğrenciler yarışma ödülünü meslek lisesine hediye etti. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin (UAA) Maker Kulübü, geçtiğimiz iki sene boyunca, Darüşşafaka Lisesi tarafından düzenlenen 3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması’nda birincilik kazandı. UAA öğrencileri, kendi aralarında karar vererek, ödül olarak kazandıkları 3D yazıcılardan birini Haydarpaşa Teknik Meslek Lisesi öğrencilerine hediye etti. Yazıcıyı hediye ederken, kullanımına dair iki saatlik bir eğitimi veren öğrenciler, eğitimlere ve ortak çalışmalara devam etmek istediklerini belirtti.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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