Yarışma için geri sayım

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-29 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak festivalde, "Ulusal Uzun Film", "Ulusal Belgesel Film" ve "Ulusal Kısa Film" kategorilerinde Türkiye sinemasının gelişimine katkı sağlayan yapımlar teşvik edilecek.
"Ulusal Uzun Film" kategorisinde en iyi film ödülü 50 bin lira, en iyi ilk film ödülü 10 bin lira, "Ulusal Belgesel Film" kategorisinde birincilik ödülü 20 bin lira, ikincilik ödülü 10 bin lira, üçüncülük ödülü 5 bin lira, "Ulusal Kısa Film" kategorisinde birincilik ödülü 10 bin lira, ikincilik ödülü 5 bin lira ve üçüncülük ödülü 2 bin 500 lira olarak belirlendi.
Festivalde ayrıca "Ulusal uzun proje geliştirme desteği" başlığı altında dereceye girecek iki film projesine 30'ar bin lira para ödülü verilecek.
Sinema sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası iş birliği, eğitim, deneyim, bilgi aktarımı ve sinema profesyonellerinin buluşup birlikte üretmelerine zemin oluşturan bir platform olan festival, Türkiye sinemasının yeni yaratıcılarına, endüstrinin gelişimine ve sinemanın sanatsal niceliklerine katkıda bulunuyor.
Yarışma ve gösterimler için "www.filmfestankara.org.tr/basvuru" adresinden 23 Şubat 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.
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