Yarış kızıştı

SURİYE’de en büyük bileşeni terör örgütü PKK’nın kolu YPG olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sürpriz bir saldırı ile önceki gün Deyrizor vilayetindeki ülkenin en büyük petrol sahası olan El Ömer bölgesini terör örgütü DEAŞ’tan almasının yankıları sürüyor. Bu bölge Suriye’deki petrol rezervlerinin kabaca dörtte birini barındırıyor. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Esad rejiminin müttefikleri Rusya ve İran ile SDG’yi destekleyen ABD’nin gerileyen DEAŞ’ın Suriye’nin doğusundaki son kalelerini ele geçirmek için bir yarışa girdiklerini yazdı. Gazeteye göre El Ömer petrol sahasının SDG’ye geçmesi de hız kazanan bu yarıştaki son önemli gelişme. Washington Post, Rakka’nın alınmasından iki gün sonra El Ömer sahasına düzenlenen sürpriz saldırıyla, DEAŞ’ın gitmeden önce sabotajlarla altyapıya zarar vermesinin önüne geçilmesinin de hedeflendiğini belirtti.

‘ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞIYDI’

SDG, sahadaki tesislerde önemli hasar olmadığını da duyurdu. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de bu sahanın DEAŞ’ın önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu kaydetti. WSJ’ye konuşan kaynaklar, SDG’nin eline geçmeden önce DEAŞ’lıların birkaç günü bu petrol sahasındaki tesislere patlayıcı döşemekle geçirdiğini, pazar günü saatler süren çatışmaların ardından ise sahadan çekildiklerini söyledi. WSJ geçen ay SDG’nin Conoco petrol sahası ve tesisini ele geçirmiş olduğunu da hatırlattı. Bu saha adını bir dönem burayı işleten Amerikalı Conoco petrol şirketinden alıyor.

‘SICAK ÇATIŞMA İHTİMALİ’

Gazeteye göre SDG’nin bu sahayı kontrol etmesi, bu örgütün kendisi için çok önemli bir finansman kaynağı yaratsa da rejim yanlısı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri’nin karşı karşıya gelmesi olasılığı da artıyor. Esad rejimi ve müttefikleri SDG saldırısı başlamadan önce batıdan El Ömer’e yaklaşmıştı. Burası aynı zamanda SDG için DEAŞ sonrası süreçte Şam yönetimi ile gelecekte yapacakları müzakerelerde ve gelişmekte olan özerk bölgelerinin finansmanında önemli bir koz da olabilir. WP’ye konuşan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu’nun Amerikalı Sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD ordusunun SDG’ye istihbarat ve savaş taktiği desteği verdiğini söyledi. Dillon, sahadaki ABD Özel Operasyonlar güçlerinin operasyona katılıp katılmadığına açıklık getirmezken, “Güçlerimizi ortaklarımıza destek vermek üzere nerede olmaları gerekiyorsa oraya konuşlandırdık” dedi.

‘SONRAKİ HEDEF BUKAMAL’

WP’nin haber analizine göre El Ömer’den sonraki büyük hedef ise Suriye’nin Irak sınırındaki Bukamal sınır kenti. Burası halen DEAŞ’ın elinde. Kilit önemdeki bu kent Irak’ın başkenti Bağdat ile Suriye’nin başkenti Şam’ı birbirine bağlayan otoyolun üzerinde duruyor. Gazeteye göre bu kenti kontrol etmek İran’a Tahran ile Lübnan’da konuşlu müttefiki Şii Hizbullah arasında hayati bir karayolu bağlantısına yeniden imkân tanıyabilir. Bu yolla İran, Ortadoğu’nun kalbine stratejik erişimini daha da derinleştirebilir.

‘OPERASYON ZOR OLACAK’

Washington Post, ABD ve müttefiklerinin Bukamal’a ilerlemeyi planladıklarını yazdı. Öncelikle yeni ele geçirilen El Ömer’deki saha güvenliğini sağlamaları gerektiğini söyleyen Albay Ryan Dillon gazeteye yaptığı açıklamada, “Görevimiz DEAŞ’ı yenmek. Önceliğimiz DEAŞ’ı Rakka’da yenmekti. Şimdi bu yenilgi gerçekleşti. Onlar (SDG) El Ömer’e doğru çok hızlı indiler ve bu alanı takviye etmeliler. Bukamal’a yönelik saldırı operasyonları zor olacak” dedi. Öte yandan Amerikan AP haber ajansı Esad rejimine yakın basının Şam yönetimine bağlı güçlerin Bukamal kentine yaklaştığını yazdı.

BİLGİ NOTU:

SDG’nin geçen hafta DEAŞ’ın merkezi Rakka’yı ele geçirmesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump kutlama mesajında “yerel güçleri destekleyeceğiz” ifadesini kullanarak bu oluşuma yardımların süreceğini belirtmişti.