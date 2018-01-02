“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Kocaeli’de 500 çocuğa kodlama eğitimi verilecek

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun da katıldığı eğitimlerde, yaşları 7-14 arasında değişen 20 Kocaelili çocuk, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Kocaeli’de toplam 500 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. Böylece Kocaeli ile birlikte Marmara Bölgesi’nde toplam 1.900 çocuğa ulaşılacak.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğinde hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Kocaeli’de Eylül ayında başlattığı kodlama eğitimlerine devam ediyor. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in de katıldığı eğitimlerde yaşları 7-14 arasında değişen toplam 20 çocuğa kodlama eğitimi verildi. Kocaelili çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Kocaeli’de bugüne kadar 100 çocuğa ulaşıldı. Kocaeli’de toplam 500 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. Böylece, Kocaeli ile birlikte Marmara Bölgesi’nde toplam 1.900 çocuğa ulaşılacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, toplantıda şunları söyledi:

“Bir ülkenin en önemli kaynaklarından biri olan genç neslin bilişim sektörüne hazırlanması ülkenin gelişmesi anlamında önem taşıyor. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri doğru okumak durumundayız. Çocuklarımızın potansiyellerini keşfetmelerine imkan tanımalıyız. Başarının sırrının özgüven olduğunu düşünüyorum. Kabiliyetlerimizin farkına varabilmeliyiz. Taklit eden değil, taklit edilen ülke konumuna gelmemiz gerekiyor ki bu yolda çok büyük bir aşama kaydettik. Bu gelişmeler ışığında yerli ve milli kazanımlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesil istiyoruz artık. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle süper beyinlere ulaşacağımıza inanıyorum. Fen, teknoloji, matematik, mühendislik alanlarında cazibeyi artırmalıyız. Eğitim modellerimizi de bu noktada oluşturmalıyız. Gelecekte yeni meslekler ortaya çıkacak. Bizim genç neslimizi bu yeni mesleklere hazırlamamız gerekiyor. Dünya ekonomisinde bir pazarı yakalayabilmemiz için inovasyon içeren yeni gelişmeleri yakalayabilmemiz lazım. Bu tür projelerle genç neslimizi bilişim ve mühendislik alanlarına hazırlayabiliriz. Bu çalışmayla gençlerimizin yolunu aydınlatacağız. Yarını kodlayan parlak zihinlerin sayısı çoğaldıkça, ülkemiz daha da hızlı yol alacak. Bu projeyi sadece eğitim boyutunda bırakmayıp daha üst seviyelere taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Projeye emeği geçenleri gönülden kutluyorum.”

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel, şöyle konuştu:

“Son dönemde yaptığımız sosyal yatırımların önemli bir odağını çocuklarımıza yönelik olarak başlattığımız kodlama eğitimleri oluşturuyor. Sadece teknoloji tüketen değil aynı zamanda teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle bir yılda önemli yol kat ettik. Vodafone’un yayınladığı ‘Connected Education’ raporunda yer alan projemiz, tüm dünyaya örnek gösterilerek bizim için gurur kaynağı oldu. Bugüne kadar 27 ilde 8.800 çocuğumuza kodlama öğrettik. Hedefimiz, 2017-18 mali yılı sonuna kadar toplam 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmak. Bu hedeften hareketle Kocaeli’de bir kez daha bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Eylül ayından bu yana 100 Kocaelili çocuğumuzu dijital dünyanın dili kodlamayla tanıştırdık. Önümüzdeki 4 ayda 5 eğitmenle gerçekleştireceğimiz eğitimlerle bu ilimizde toplam 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Kocaeli ile birlikte Marmara Bölgesi’nde toplam 1.900 çocuğa ulaşacağız. Bu bölgedeki toplam hedefimiz ise 1.900 çocuğa ulaşmak. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemize katılan ve katılacak olan Kocaelili çocuklarımızın ülkemizin dijital geleceğinde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz.”

30 ilde 10 bin çocuğa ulaşacak



Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle çocuklarda kodlama bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Bugüne kadar 27 ilde 8.800 çocuğun kodlama eğitimi aldığı projeyle, 2017-18 mali yılı sonuna kadar 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Projeye Şubat ayı itibariyle Suriyeli çocuklar da dahil edilerek Şanlıurfa, İstanbul ve Kilis’te toplam 750’ye yakın Suriyeli çocuğa ulaşıldı.

Projenin kapsamında Mart 2018’e kadar kodlama eğitimlerinin verileceği iller ise şöyle sıralanıyor: İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Bursa, Manisa, Afyon, Denizli, İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Malatya, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kars, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas.

Scratch programı kullanılıyor



“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. Çocukların hayalleri ile gerçeklik arasındaki mesafeyi kısaltan Arduino, bilinmez bir kara kutu olarak görülen elektronik cihazların iç dünyasını aydınlatıyor. Teknik uzmanlığı olmayan insanlar için tasarlanan, kullanım kolaylığı sunan ve açık donanım özelliğine sahip olan Arduino, çocuklara kendi ısı ölçerlerini ya da uzaktan kumandalı araçlarını yapma imkânı veriyor. Arduino eğitimlerinin ardından ulusal bir kamp düzenlenerek başarılı öğrenciler yurtdışında kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.

“Yarını Kodlayanlar” dünyaya örnek oldu



“Yarını Kodlayanlar”, Vodafone Grubu’nun “Connected Education” raporunda başarı hikâyesi olarak yer alarak, sürdürülebilir eğitim modeliyle dijital okuryazarlık eğitimi alanında dünyaya örnek oldu. Dünya genelinde eğitimde dijitalleşmeyi sağlamak üzere Vodafone’un liderliğinde hayata geçirilen inisiyatiflerin tanıtıldığı “Connected Education” raporu Haziran ayında Londra’da açıklandı. Raporda “Online Eğitim Platformlarına/Uygulamalara Erişim”, “Dijital Okuryazarlık Eğitimi”, “Eğitmen Eğitimi” ve “Mülteci Kamplarında Eğitim” olmak üzere 4 ana tema altında 14 farklı inisiyatif ele alınıyor. “Connected Education” raporunda anlatılan dijital eğitim inisiyatiflerinin Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülke ve pazarlarda yaygınlaşması ile 2025 yılına kadar 85 milyonu aşkın insana erişmek ve yılda 7,3 milyar dolarlık ekonomik fayda sağlamak mümkün olacak.

Kodlama hızla yaygınlaşıyor



Dijital dünyanın “lisan”ı olarak kabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. OECD’nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre 3 çocuktan 2’si bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak. Dolayısıyla, çocuklara nasıl matematik öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Kodlama birçok AB ülkesinin ilköğretim müfredatında yer alıyor. Türkiye’de de 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar kodlama eğitimi verilmesi planlanıyor.