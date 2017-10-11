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Yarın vizyonda

Seçkin Özdemir ile Tuvana Türkay’ın rol aldığı “Bir Nefes Yeter” filminin gala gösterimi Kanyon AVM’de yapıldı. Gösterime filmde rol alan oyuncuların yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 16:09

Yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli’nin üstlendiği, “Bir Nefes Yeter” filminin Kanyon AVM’de düzenlenen galası büyük ilgi gördü. Galaya filmin başrol oyuncuları Seçkin Özdemir, Tuvana Türkay, Hakkı Ergök, Zuhal Gencer Erkaya, Nilüfer Kurt’un yanı sıra ünlü isimler katıldı. Seçkin Özdemir, “Duygusundan etkilendiğim, keyif alarak çektiğim bir film oldu. Umarım seyirci de aynı duyguları bizimle birlikte hisseder.Gişe beklentisi üzerinden bir derdim yok. Sadece yaptığımız iş ve gösterimiz performans seyirciden iyi tepki alırsa en mutlu ben olacağım” dedi.

Tuvana Türkay ise şunları söyledi: “Filmin çekimleri bir ay sürdü. Ben Nefes karakterini oynuyorum. Çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Filmi Sapanca’da çektik. Hava çok soğuktu. Çok zor şartlar altında çalıştık. Biz gişe beklentimizi düşük tutuyoruz ki daha mutlu olalım diye.”Film, yarın vizyona girecek.

Yarın vizyonda

Burak Törer - Yasemin Erkul Türkmenli

Yarın vizyonda

Ata - Ayten Paşabeyoğlu

Yarın vizyonda

Seçkin Piriler

Yarın vizyonda

Ebru Güzel - Şenay Akay 

Yarın vizyonda

Pelin Öztekin

Yarın vizyonda

Onur Büyüktopçu - Nergis Kumbasar

Yarın vizyonda

Deniz Çakır

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Etiketler: Deniz Çakır , Tuvana Türkay , pelin öztekin , gazete haberi
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