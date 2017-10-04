Yarın vizyonda

Ömer Faruk Yardımcı’nın yazıp yönettiği, Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu, Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Ayça Erturan’ın rol aldığı “Dört Köşe”nin galasına çok sayıda ünlü isim katıldı. Gece, filmde yer alan Jack Russell cinsi Mitril adlı köpeğin eğitmeni eşliğinde yaptığı şovlarla renklendi. Galaya film ekibinden yalnızca Ayhan Taş katılmadı. Yönetmen Ömer Faruk Yardımcı, “Ayhan abinin dayısı vefat etti, o yüzden gelemedi. Sevgilerini yolladı” açıklamasını yaptı.

Sütten ağzı yanan

Rafet El Roman’la evliliği olaylı şekilde sona eren Ceren Kaplakarslan artık evliliğe sıcak bakmadığını söyledi: “Evlilik kısmet işi. Şu an öyle bir düşüncem yok, ilişkim de yok. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer!

Canan Kaplakarslan





Banu Zorlu

Gül Ergi

Seçil Kırbaş