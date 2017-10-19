Yarın Melih Gökçek'in en özel günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifasını istedikleri belediye başkanlarının istifa etmemeleri durumunda sonucun ağır olacağına ilişkin sözlerinin ardından gözler yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e çevrildi.

Başkent kulislerinde bir yanda Gökçek'in yarın istifa edebileceği konuşulurken, bir yanda da 'yarın en özel günü böyle bir günde istifa etmez' deniliyor. 20 Ekim Gökçek ailesinin en özel günlerinden biri. Çünkü Hem Melih Gökçek'in hem de eşi Nevin Gökçek'in doğum günü olmasının yanı sıra evlilik yıl dönümleri. Ayrıca Melih Gökçek'in milletvekili seçildiği gün.

1948 doğumlu Melih Gökçek yarın 69 yaşına girecek. Nevin Gökçek ile evliliklerinin ise 42.yılı dolacak.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİĞİ GÜN

Melih Gökçek için 20 Ekim'in bir özelliği daha var. Çünkü Gökçek 20 Ekim 1991 seçimlerinde Refah Partisi'nden Ankara Milletvekili olmuştu.

İşte Başkent kulislerinde Gökçek'in kendisi için özel bir günde belediye başkanlığından istifa edeceğini iddia edenler olduğu gibi "Gökçek bundan sonraki yıllar için böylesine özel bir günü istemediği bir istifayla karartmak istemez. İstifa edecekse bile o gün 20 Ekim olmaz" diyenler de var.

İSTİFA ETMEYEN İÇİN SONUCU AĞIR OLUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya dönüşünde gazetecilerin "İstifasını istediğiniz başkanlar istifa etmezse ne olur" sorusuna "Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur" yanıtını vermişti.

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