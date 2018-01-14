Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusu, okulların kapanmasına çok kısa bir süre kala hava durumu nedeniyle araştırılan konu oldu. Kar yağma ve bu nedenle ulaşımın olumsuz etkilenme ihtimali nedeniyle merakla araştırılan pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, öğrenci gündeminin odak noktaları arasında yer almaya devam ediyor. İşte, yarın okullar tatil olacak mı sorusu hakkında detaylı bilgiler

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışı gerçekleşmesi halinde trafikte oluşabilecek olası ulaşım problemlerini engelleme adına valiliğin tatil kararını bekleyecek olan vatandaşlar, duyurulara kilitlendi. İstanbul Valiliği'nden pazartesi gününün tatil ilan edilmesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

TATİLDE BOL BOL KİTAP OKUSUNLAR VE GEZSİNLER

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanal 7’deki Başkent Kulisi programının canlı yayın konuğuydu. Yarıyıl tatiliyle ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, “Teknoloji bağımlılığından uzak durun” dedi. Ödev verilmeyeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve gezmeleri önerisinde bulundu. Eğitim gündemine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Yılmaz, ikili eğitimi bitirmek için 40 bin dersliğin yapımına devam edildiğini, onun haricinde 18 bin dersliğe daha ihtiyaç olduğunu belirtti. Son dönemde tartışmalara neden olan imam hatiplerin doluluk oranlarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, “Kalite düşük ve imam hatipler boş eleştirileri doğru değil. İmam hatiplerin doluluk oranı yüzde 86” dedi. Bakan Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ödev vermiyoruz. Eğitim dört duvar arasında değildir diyoruz. Başka insanlarla bir araya gelmeliler. Kütüphaneleri müzeleri gezmeliler. Vakitleri olursa mutlaka iç dünyasını zenginleştirecek kitap okumalarını istiyoruz. Tatilde bol bol kitap okusunlar ve gezsinler. İki husus dışında bir şey istemiyoruz. Öğretmenlerimi de öğrencileri bu doğrultuda yönlendirmesi talebinde bulunuyorum. Bu dönemdeki öğrencilerimiz için en büyük tehdit bağımlılıktır. Kişiyi asosyal yapan, çevresinden koparak farklı bir dünyada tek başına yaşıyormuş gibi yapan elektronik bağımlılık var. Evlatlarımızı bundan korumak için teşvik etmek, destek vermek lazım. Okullarda okuryazarlık dersimiz var. Medya okuryazarlığını, evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz. Her duyduğuna inanmasın, araştırsın istiyoruz. Teknoloji bağımlılığından uzak durun. Teknoloji sizi kullanmasın, siz teknolojiyi kullanın. Evlatlarımızın elinden tutun. Dışarı çıkmasını istiyorsanız elinden tutun, beraber gidin. Birlikte okuyun diyoruz. İstiyoruz ki anne okusun çocuk dinlesin, çocuk okusun anne dinlesin. Baba da katılsın. Ailece okuma yapılsın. İşte o zaman çocuklarınızla hayatı birlikte paylaşmış oluyorsunuz. Evlatlarımızla birlikte vakit geçirmemiz lazım.