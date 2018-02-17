Yarın hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu

Pazar günü planlarını yapan vatandaşlar, son anda bir talihsizlik yaşamamak için 18 Şubat tarihli hava durumunu sorguluyor. Bugün Marmara Bölgesi’ndeki pek çok ilde yağmur var. İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya Yalova, Kocaeli, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi ile Bursa'nın kuzey ve doğu çevrelerinin kısa süreli olmak üzere yer yer hafif yağmurlu geçiyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Peki yarın ve hafta boyu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu!



Haftanın son gününde Akdeniz'in doğusunda Hatay çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar Doğu Anadolu'nun batısında yağmur olarak yere inerken bölgenin kalanında kar olarak kendini gösterecek. Yurdun geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yeni haftanın ilk gününde yurdun genelinde yağışlar mola verecek, ikinci gün ise yer yer Marmara'da, Ege'de Akdeniz ve yer yer Karadeniz'de yağış geri gelecek. Denizlerimizde rüzgarlar orta kuvvet ve üzerinde esiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul 18 Şubat 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 10 derece, İstanbul 19 Şubat 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 10 derece, İstanbul 20 Şubat 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 10 derece, İstanbul 21 Şubat 2018 Çarşamba günü hafif yağışlı, sıcaklık 11 derece.