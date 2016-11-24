YARIN BLACK FRIDAY!

Türkiye’de ilk kez 2012 yılında Silk and Cashmere’in başlattığı, her sene yoğun bir ilgi ve rekor satış gerçekleşerek günde 30 binden fazla kaşmir ürünün satıldığı ve www.silkandcashmere.com 'un bir günde şu ana kadar aldığı en yüksek sipariş sayısına ulaştığı Black Friday kampanyası için bu sene de geri sayım başladı.

Tüm dünyada moda tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği ‘Black Friday’, her yıl sadece bir günlüğüne sezon ürünlerinde çarpıcı yarı fiyatına indirimli alışverişin uzun saatler yapılmasıyla biliniyor.

Yılın tek günlük en büyük kampanyası olan Black Friday, Silk and Cashmere tutkunlarının gardıroplarına yepyeni kaşmir parçalar ekleme fırsatı sunarken; markayı ve koleksiyonları keşfetmek isteyenlere de etkileyici bir fırsat tanıyor.

Mağaza ve internet sitesindeki ürünlere yarı fiyatına sahip olabileceğiniz ve 24 Kasım’ı 25 Kasım’a bağlayan gece 00.00’da ilk olarak online alışverişte başlayacak Black Friday kapsamında, mağazalar da sabah 08:00’dan gece 00:00’a kadar hizmet veriyor olacak.

Silk and Cashmere’in dokusuyla ruhunuzu, tasarımlarıyla ise stilinizi yenileyecek koleksiyonlarını ‘Black Friday’ ayrıcalığıyla yaşamak için tüm mağazalar ve www.silkandcashmere.com adresine davetlisiniz.

Peki yarı fiyatına indirim ile rekor satışlara ulaşan ipek ve kaşmir’e neden yatırım yapmalısınız?

Neden Kaşmir?

Kaşmir elyafının helezonik yapısı vücut ısısını dış ısıyla sürekli dengeleyerek teninizi en çok istediği sıcaklıkta tutar.

Kaşmir normal yünden 8 kat daha ince ve 20 kat daha yumuşaktır.

Kaşmir giysiler agırlık yapmaz , terletmez ve alerjik reaksiyon oluşturmaz.

Kuvvetli elektromanyetik özelliginden dolayı kan dolaşım bozuklugunu düzenler, kötü enerjiden korur.

İşlem görmemiş organik yapısı sayesinde vücutta mikromasaj etkisi yaratarak yorgunlugunu azaltır.



Neden İpek?

Içinde tenle uyumlu 18 amino acid vardır.

Cilde dokunarak cildi nemlendirir, terletmez ve anti-alerjiktir.

Bazı araştırmalar, ipeğin insan derisini sağlıklı ve genç tuttugunu savunmaktadır.

Her yaştaki Çinli bayanların yüzyıllar boyunca ipeksi yumuşaklıktaki ciltlerinin sırrının bu olduğu söylenmektedir.

Renk ve bedenler tükenmeden en değerli kaşmir ve ipek parçalardan yarı fiyatına faydalanmak için hemen www.silkandcashmere.com 'u ziyaret edin!