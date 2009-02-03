Yarımsaray’a yazık oldu

Gülşah Erkaya yazıyor

Yedek kulübesinde bile eksik kalan, sahaya ideal on birinin ancak üçte birini konuşlandırabilen Galatasaray, 120 dakika süre ile ucuna inatla yapıştığı kupaya, çeyrek finalde veda etti.

Sivasspor hiç ummadığım ve arzu etmediğim bir taktikle çıktı sahaya. İbrahim, Sylla, Sedat, Mehmet Yıldız, Murat ve Sezer her fırsatta faul yaparak rakibi yıldırmaya çalıştılar. İlk 30 dakikaya onlarca faul sığdıran Sivassporlu oyuncular, rakibin sinirini yeterince bozduklarını düşündükleri andan itibaren top oynamaya başladılar.

Maçın tadı da bu dakikadan sonra çıkmaya başladı zaten.

Savunma hatalarından kaynaklanan iki gol, 120 dakikalık bir futbol ziyafeti izlememize neden oldu. Galatasaraylı oyuncuların sinirlerinin sağlamlığı ve sakin kalmaları, Sivas’ın maçı koparmasını engelledi.

Özellikle orta sahada bariz bir Sivas üstünlüğü dikkat çekerken, Skibbe’nin oyunu kanatlara yaymak için elinde malzemesi olmaması Cimbom için turun kapılarını kapattı.

Sivas gerçekten kötü gününde olmasına rağmen orta sahayı kontrol edebilmeyi başardığı için tura giden kapıyı açık tutabildi. Benim bu sezon izlediğim en agresif ve tutuk Sivasspor’du diyebilirim.

Mehmet Yıldız maçın başından atılana kadar didiştiği Emre’nin sinirlerini bozup attırmaya uğraşırken, kendi sinirine yenik düştü. Ettiği küfür O’na yakışmadı. Sanıyorum Mehmet “hazır önümüzde kolay görünen Kocaeli maçı varken bir hafta dinleneyim” diye düşündü. Bence Bülent hoca bu yaptığını Mehmet’in burnundan fitil fitil getirir... Getirmeli... Çünkü Sivasspor şu anda Sivasspor değil, ANADOLUSPOR... Sanırım yeterince net anlatabildim...

Bünyamin Gezer bu maçta beni oldukça şaşırttı. İlk kez bir Anadolu takımına bu kadar iyi niyetli yaklaşıldığına şahit oldum. Umarım bu “Sus payınız kupa. Ligde başınıza geleceklere sesinizi çıkarmayın” demenin Arapçası değildir... Sanırım bunu da yeterince net anlatabildim...

Bence bu maçın teknik analizine çok girmek her iki takımın da emeğine ve 120 dakikalık o müthiş mücadelesine yazık eder. Kim elense yazık olacaktı. Her iki takımın da emeğine, yüreğine sağlık. Trabzon-Fener ve Fener-Gaziantep maçlarının ardından çok güzel bir maç daha izledik. Ligimize futbol mu geliyor ne?