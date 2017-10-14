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    Yarım şişe viski vardı

    Mehmet CANDAN / DHA
    14.10.2017 - 00:41 | Son Güncelleme:

    İZMİR-Aydın otoyolunda, arkadan otomobillerine çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve kazadan 6 gün sonra suçunu itiraf ederek teslim olan ‘Behzat Ç.’nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkındaki soruşturma kapsamında, sağlık personeli ve bir görgü tanığı ifade verdi.

    Menderes Otoyol Bakım İşletme Şefliği’nde çalışan bir görevli, Emrah Serbes´in aracının yakınında içki şisesi olduğunu söyledi. Görevli, “Aracın çekici tarafından çekildiği bölgede, aracın altında bir viski şişesinin olduğu ortaya çıktı. Yarısı dolu vaziyetteydi. Aracı çekiciye yükleyen kişi, viski şişesini gördü, eline aldı. Bize, ‘Bu şişeyi buldum atıyorum’ dedi. O esnada çevrede polis ekipleri vardı. Ancak kurtarıcının, şişeyi polise gösterip göstermediğini görmedim” dedi.

    MUAYENE EDERKEN ALKOL KOKUYORDU
    Ayrancılar Jandarma Karakolu’nda ifade veren sağlık personelinden biri de sıkışmalı trafik kazası ihbarıyla olay yerine gittiklerini, kaza yerinde başka bir ambulans daha bulunduğunu ve yaralılara müdahale ettiklerini anlattı. Kazaya karışan siyah araçtaki yaralılarla ilgilendiklerini söyleyen personel, “İsmini olay yerinde öğrendiğim Emrah Serbes, bizim görevli olduğumuz ambulansa bindi ve kendisini muayene ettim. Muayene ederken, alkol kokusu alıyordum. Bu sırada aracı kimin kullandığını sordum. Bana ‘Aracı yanımda bulunan arkadaş kullanıyor’ dedi, diğer araçlardaki hastaların durumunu sordu. Hatta ölen olup olmadığını sordu. Ben de ‘Ölen var ama diğer ekip müdahale ediyor’ dedim. Kendisine hastaneye gidip gitmeyeceğini sordum. O da gitmek istemediğini beyan etti” dedi.

    Etiketler: Emrah Serbes sonunda T yok , gazetehaberleri
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