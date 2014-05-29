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Yarım Kilo Yağ = 3.500 kalori

Top Fitness Model, Aktör & Yazar Murat Tavman bugünkü yazısında....

Hürriyet Haber
29 Mayıs 2014 - 10:50:00

Yarım kilo yağ yakmak 3500 kalori fark gerektirir.Yani tükettiğin kalori ile harcadığın kalorinin farkı 3500 kal olmalıdır. Bunlarla ilgili her türlü detaylı bilgiyi Murat Tavman. com film galerilerindeki video blog kısmından detaylıca izleyebilirsiniz. Kalorili gıda tüketimini biraz azaltır veya spor yaparsan, 3.500 kaloriden kurtulmak işten bile değil. Tabi hem kalorili gıda tüketimini azaltıp hem de sporu arttırarak kilolardan hızlıca kurtulmak kulağa mantıklı geliyor ama unutmayalım ki, haftada 1 kilodan fazla vermemeye dikkat etmemiz gerekir. Bu şekilde vücut da azalan yeni kilosuna kendini adapte edebiliyor.

Şimdi sana standart rutininden kolay ve sağlıklı bir şekilde 3.500 kalori eksiltmek için bazı ipuçları vereceğim:

Koş

Yavaş bir tempoda 1 saat boyunca yapılan koşu, vücut tipi , hız ve koşu yapılan araziye bağlı olarak ortalama 350 kalori harcamana yardımcı olur. Yani günde 1 saat haftada 5 gün düzenli koşu yapar ve aynı zamanda da dengeli bir diyet uygularsan, sağlıklı bir şekilde yarım kilo verebilirsin.

Şunu da unutmayalım ki nedense koşu yapmaya başlayan insanlar, egzersiz akabinde hemen soluğu makarna ve benzeri yüksek kalorili gıdalarda alırlar. Sanki o kadar önemli bir performans sergilediler ki bu eforu telafi etmek için ciddi bir ödülü hakettiler. Sonuçta mantığı sorulduğunda ise makarnanın enerji seviyesini yüksek tutmaya yardımcı olacağı cevabı gelir.

Bu insanlar farkında olmayabilir ama karbonhidrat alarak enerji seviyelerini yükseltmek yerinde görünse de vücutlarını aslında kilo verme yoluna sokmuyorlar. 350 kalori yakıp ardından da 450 kalorilik bir yüksek karbonhidratlı makarna öğünü yediğin zaman, aslında vücuda normalde gireceğinden daha da çok kalori almış oluyorsun.

Yalnız şunu da unutmayalım ki koşu yapmak metabolizma hızını arttırmaya ve kas şeklini değiştirmeye yardımcı olur ve böylece de kalorilerini daha etkin bir şekilde yakarsın. Sonuç olarak koşudan sonra bir tabak makarnayı bir solukta tüketmek yerine şöyle güzel kocaman bir salata ye ve protein zengini ton balığının üstüne bir çorba kaşığı dökeceğin light mayonezle kendini şımartmanın tadını çıkar.

Evde Yemek

Bir restoranda yemek yediğimiz zaman sadece yüksek yağlı ve yüksek kalorili gıdalar tüketmiş olmuyoruz, aynı zamanda da normalden daha büyük bir porsiyonu yemek de cazip geliyor. Bu nedenle basit bir 500 kalorilik yemek, kolayca 1500 kalorilik bir yağ faciasına dönüşebilir. Kalori keserek kilo vermek için vücuduna ne yiyerek kaç kalori aldığının bilincinde olmak esastır. Özellikle bu ipleri ele alacağın yeni rutinin başlarında yemeklerini kendin hazırlaman ve açlık düzeyini izlemen önemlidir.

Dışarıda yemek yerken genellikle sosyal bir ortamda arkadaşlarınla keyifli vakit geçirmek ne yediğinden önce gelir. Bu nedenle insanlar, normalden daha fazla yemek yeme eğilimindedir. Tatlı yemem diyenler bile bu ekstra kalori bayramını çoğunlukla kaçırmazlar. Dışarıda yiyeceğin zaman makarna veya burger yerine güzel bir salata seçerek yoldan çıkmamaya çalışmalısın. Böyle bir öğün seçeneği gibi basit bir değişiklik ile kalori alımında ne kadar fark olabileceğine sen de inanamayacaksın.

Genel kalori alımını azaltarak ve fiziksel aktivite düzeyini arttırarak fazla bir sıkıntı yaşamadan bu 3.500 kaloriyi 1 haftada eritmek mümkün olacaktır. Odaklan, motive ol ve sorumluluğunu unutma. İstenmeyen kilolardan kısa sürede kurtulacaksın!


Yayınlanma Tarihi : 29 Mayıs 2014 - 10:43:07
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