Yarım gün çalışıp tam maaş alacaklar

MEMUR anneler için yarı zamanlı çalışma hakkı için sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamudaki 1 milyon 170 bin kadın çalışanın dört gözle beklediği düzenlemenin önümüzdeki günlerde çıkacağının müjdesini verdi.



Geçen yılın başında çıkartılan kanunla, doğum ve analık izinlerinde değişiklik yapılarak, çalışan kadınlara doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı sağlandı. Kanunun hemen sonrasında geçen yılın Kasım ayında yayınlanan yönetmelikle, işçi annelere bu imkan tanınırken; maalesef bir yıldır memur annelerin yarı zamanlı çalışması yönetmeliğinin çıkamaması nedeniyle memurlar yeni düzenlemeden yararlanamadı. İşte, en geç iki hafta içinde beklenen yönetmelik de yayınlanacak.

DOĞUM İZNİ

Buna göre, memurlar da doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Konuyu biraz daha detaylandırayım. Memur anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabilecek ve tam maaş alacak. Yani, memur anneler, yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alacak ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Diyelim ki, çocuğunuz oldu ve doğum izniniz de bitti; isterseniz 60 gün yarı zamanlı çalışacaksınız ve iki ay boyunca da maaşınızı tam alacaksınız. Ancak, bu süre içinde süt izni verilmeyecek. Şunu da belirteyim, çocuğu engelli doğan memur, eğer isterse 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabilecek.

Yeni düzenleme ile tanınacak hak bu kadarla da sınırlı değil; anneler isterlerse, çocuk, ilkokula başlayana kadar yarım gün de çalışabilecek. Bu durumda ise yarım maaş alabilecek, fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise devam edecek. Bu dönem; hizmet süresi, derece yükselmesi, kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak

KAFALAR NEDEN KARIŞIK?

Yeri gelmişken şunu da belirteyim, geçen sene çıkan kanunda, işçiler gibi memur annelerin de yarı zamanlı çalışmasının önü açıldı. Kanunda, açık açık, ‘doğum yapan memurlar, doğum izni bittikten sonra çocuğun mecburi ilköğretim çağının başlangıç tarihine kadar haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler” yazıyor. Ancak yönetmelik yayınlanmadığı için bu konuda ciddi kafa karışıklığı olduğundan ve bu hakkın geriye dönük kullanılıp kullanılmayacağı gibi birtakım soru işaretleri olduğundan memur anneler bu haktan yararlanmıyordu. Hatta kurumlar bile bu uygulamayı yapmaktan çekiniyordu. Ne mi, demek istiyorum? Aslında kanunda bu hak tanınmış diyorum ve isteyen memurlar bu kanuna dayanarak, çalıştığı kurumdan yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilir.

BABALAR DA YARARLANACAK

BEKLENEN yönetmeliğin yayınlanması ile yarı zamanlı çalışma hakkından eşi doğum yapan memur babalar da yararlanabilecek. Erkek memurlar, babalık izninin bitiminden sonra isterlerse, yarı zamanlı çalışma için başvurabilecek. Sade bu da değil, çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkından istifade edebilecek; tabi, maaşın da yarısını alabilecek. Eşi çalışmayan babalar ise bu haktan yararlanamayacak. Buna göre, memurun haftalık çalışma süresi haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebileceği gibi süre farklı da belirlenebilecek.