YarÄ±m BeÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ, bir kÄ±sÄ±m futbolcusunun sadece koÅŸup mÃ¼cadele ettiÄŸi, bir kÄ±sÄ±m futbolcusunun ise top oynamaya mecalinin olmadÄ±ÄŸÄ± bir takÄ±m olmuÅŸ. KÄ±sacasÄ± geridekiler ellerinden geleni yaptÄ±, ÅŸut Ã§ekti, pozisyonlar buldu, hatta 3 puanÄ± getirecek golÃ¼ de attÄ±. Ä°lerdekiler ise yan gelip yattÄ±.Â Â Â

Eliniz mahkum, takÄ±mda 3 veya 4 tane defans oyuncusu oynatmak zorundasÄ±nÄ±z. Ã–nÃ¼nde de e

ErdoÄŸan Aksoy yazÄ±yor

n az 1 tane Ã¶n libero her eve lazÄ±m. Buraya kadar tamam. Hatta ikinci bir Ã¶n libero Fink'e de tamam diyelim. Fakat geri kalan futbolcularÄ±n tamamÄ±nÄ± alÄ±n birini, vurun Ã¶tekine.Denizli'ye acÄ±yorum doÄŸrusu. Ã–ylesine birbirini tamamlayamayacak futbolculardan kurulu bir kadrosu var ki, 15 kiÅŸiyle sahaya Ã§Ä±ksa yine de arzulanan BeÅŸiktaÅŸ'Ä± seyrettiremez bizlere. ArtÄ±k Ocak ayÄ±nda yine milyon eurolarla transferler yapÄ±lÄ±r. Tabii gÃ¶nderileceklere gitmeleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§akÄ±l taÅŸÄ± verilmeyecek. Hep aynÄ± senaryo, eski tas eski hamam.

TakÄ±mda Sivok ve Ferrari gibi 2 tane vasatÄ±n Ã¼stÃ¼nde stoper olduÄŸundan dolayÄ±, Ä°brahim Toraman gibi bu mevkide belki de daha iyi oynayabilecek bir futbolcunun zorla saÄŸbek oynatÄ±lmasÄ±nÄ± anlayamÄ±yorum. Madem Toraman'a bu kadar gÃ¼veniyorsunuz, o halde gÃ¶bekte oynatÄ±lmak iÃ§in transfer edilen 2 yabancÄ±ya neden gerek duyuldu, bilemiyorum. AynÄ± ÅŸey Ä°brahim KaÅŸ iÃ§in de geÃ§erli. 2 Ä°brahim de ya stoperde oynar, ya da yedek kulÃ¼besinde oturur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ saÄŸbekte topla gÃ¼reÅŸir gibiler.

Elimde imkanÄ±m olsa kaptanlÄ±k pazubantÄ±nÄ± kendi ellerimle takarÄ±m Ernst'in koluna, her maÃ§ta performansÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmeden, Ã¶zverili oyunu ve Ã¶rnek kiÅŸiliÄŸi iÃ§in. Fink ise iyi niyetine raÄŸmen yine de Cisse kadar bile yararlÄ± deÄŸil henÃ¼z. Ã–te yandan alternatifleri arasÄ±nda da belki de en iyisi. ZamanÄ± geriye dÃ¶ndÃ¼rebilsek Fink yerine, Ernstâ€™in arkasÄ±nda deÄŸil de Ã¶nÃ¼nde oynayabilecek bir futbolcunun alÄ±nmasÄ±nÄ± tavsiye edeceÄŸim, ama nerdeeeâ€¦

Nihat ise saÄŸ kanada kapaÄŸÄ± atmÄ±ÅŸ pozisyonunda. ArtÄ±k gol atamamanÄ±n stresini yaÅŸamaz sanÄ±rÄ±m. Orada da istenilen futbolu sergileyemeyince yerini Ekrem'e bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸte o anda nedense aklÄ±mÄ±za Serdar Ã–zkan geldi. Nobre deyince de nedense Figer geliyorâ€¦

Tello ile Yusuf takÄ±mÄ±n el freni gibiler. EÄŸer maÃ§Ä±n temposunu kendi tempolarÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirlerse arada bir iki Ã§alÄ±mla iÅŸi bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bu ÅŸekilde futbol oynamaya Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼st seviye bir takÄ±m gÃ¶remiyorum. Zaten BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sorunu da burada baÅŸlÄ±yor. Forvetin zaten gol atmaya mecali yok, bir de kendilerine destek olmasÄ± gereken orta saha yÃ¼rÃ¼yerek futbol oynamaya kalkÄ±nca gol atmak da mucizelere kalÄ±yor tabii. Allah'tan geÃ§en yÄ±l iyi bir muhalefet sergilendi de Elyasa alÄ±nmadÄ±. Yoksa Ä°smail'in ÅŸutunda top kimin kafasÄ±na Ã§arpÄ±p da gol olacaktÄ±?

Åžimdi sÄ±rada Wolfsburg maÃ§Ä± var. UmarÄ±m bu maÃ§ta AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda ilk 15 dakikada oynanan futbol 90 dakikanÄ±n tÃ¼mÃ¼ne yayÄ±lÄ±r. Aksi takdirde iÅŸimiz ÅŸansa kalmÄ±ÅŸ demektir.

Â