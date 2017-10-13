Yarim beni istemeye gelmişti

Geçmişe ait bir fotoğrafı yayınlayan Jülide Alasya 'Zeki beni istemeye gelmişti' mesajıyla o gün yaşananları anlattı.

İşte Jülide Alasya'nın paylaşımı; 'Bu fotoğraf sevgili yârimin ailesiyle birlikte beni ailemden istemeye geldikleri günden... Kucağımızdaki velet ise bu hafta sonu doğum gününü kutlayacağımız can parçası torun Ali... Canım sevgilimin bir küçüğü olan Ayşen ablam başlamıştı söze o gün. Sonra dayanamayıp sevgili de lafa girip; aslında evliliğin çok zor bir kurum olduğundan, normalde bir daha evlenmeyi hiç düşünmediğinden bahsedip, benim ona çok iyi geldiğimi, huzurlu bir liman bulduğunu anlatmaya başlayınca, canım annem gülerek "Jülide'den bahsettiğinize emin misiniz " diye sormuştu. Evet, baba ocağında biraz hırçın ve inatçı olduğum doğrudur. Annem çok nazımı çekti, nurlarda yatsın. Her şey için tekrar tekrar teşekkür ederim Gönül sultan, seni çok özledim. Ve evet, biz sevgiliyle birbirimize çok iyi geldik... Evimiz hep huzurlu oldu, mümkün olduğunca kırmadık birbirimizi.

En çok da her sabah uyandığımda gülen gözlerinin içine bakıp günaydın sevgili demeyi çok özledim galiba.

Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için Allah'a binlerce şükürler ettiğim adam.'