Yarım asırlık çarşının esnafı yıkım kararına tepkili

Çukur Mahallesi’nde bulunan Halep Çarşısı için geçen yıl depreme dayanıksız olduğuna dair rapor düzenlenerek yıkım kararı çıkarıldı. Yarım asırdır faaliyetteolan çarşıdaki esnaf ise, karar tepki göstermeye başladı. Çarşının rant uğuruna yıkılacağını ileri süren esnaflar, kararınertelenmesi için mahkemeye başvurduklarını ama sonuçlanmamasına rağmen elektriklerinin kesilerek işyerlerinin mühürlendiğini ifade etti.



Çarşıdan 6 yıl önce 100 bin liraya işyeri satın alarak el ürünleri satarak geçimini sağladığını söyleyen Yüksel Doğan, kendilerine açıklama yapılmadan işyerlerinden çıkarılmak istendiklerini dile getirdi. Çarşı yıkıldıktan sonra ne kadar para alacaklarını ya da kendilerine yeni bir yer gösterilip gösterilmeyeceğini bilmediklerini belirten Doğan şunları dedi:



"6 yıldır burada çeyizlik nakış işleri yapıyorum. Bu çarşının yeri bütün esnafta ve vatandaşlarda farklıdır. Buradan çıkmak istemediğimiz için bize baskı yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde benim işyerim yakıldı ve30 bin lira zararım var. Şimdi de elektriklerimizi kestiler. Komşudan ışık için elektrik kablosu çektim, bana verdiği için onun da elektriğini de kestiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin çarşıyı dayanaklı hale getirmek için proje hazırlattı fakat Şahinbey Belediyesi buna uymadı. Burayı yıkmak istiyor. Çocuklarım aç, buradaki esnaflar evlerine ekmek götüremiyor. Kiracı olanlar işyerlerini bıraktı. Burada kalanlar ellerindeki malları fener ışığında zararına satıyor. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyoruz."



Çarşıda kiraladığı iş yerinde kıyafet satan, alınan yıkım kararı ve elektrik kesintisi yüzünden işyerinden ayrılmak zorunda kaldığını anlatanOrhan Sefer ise 50 bin liraya aldığını malları işyeri terki yüzünden 20 bin liraya sattığını söyledi. Şahinbey Belediyesi’nin pasajı depreme dayanaklı hale getirmek yerine yıkım kararı almasının yanlış olduğunu aktaran Sefer,"Biz şu anda bitmiş durumdayız" dedi.



40 yıldır çarşıda esnaflık yapan Sabri Ünlü deyaşananlara tepki göstererek, "Çarşıda dükkanı olan mal sahiplerine hiçbir açıklama yapılmadı. Biz ne olacağını bile bilmiyoruz. Para mı verecekler, dükkan mı verecekler? Yoksa malımıza el mi koyacaklar? Hiçbir bilgimiz yok ve bu işe birilerinin el atmasını istiyoruz" diye konuştu.







