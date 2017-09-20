Yarım ağızla Arakan kınaması

MYANMAR’da patlak veren şiddet eylemleri yüzünden kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların dramı karşısında sessiz kalmakla suçlanan Nobel Barış ödüllü Aung San Suu Kyi, yaklaşık bir ay süren suskunluğunu bozdu. Rakhine (Arakan) eyaletinde yaşanan insan hakları ihlallerini kınayan Myanmar lideri, suçluların adaletin önüne getirileceğini söyledi.



‘KURBANI SUÇLAMAK’

Aung San Suu Kyi’den şiddet ve nefret söylemiyle ilgili güçlü bir kınama bekleyen Batılı diplomatlar ve yetkililer, Suu Kyi’nin mesajını olumlu karşılarken, kimileri ise küresel tepkiyi bastıracak kadar güçlü bir konuşma olmadığı görüşünde. Af Örgütü, Myanmar liderinin kurbanları suçlayan tonuna işaret etti ve hükümetin, ordunun şiddette oynadığı rol karşısında başını kuma gömdüğünü kaydetti. Suu Kyi, başkent Naypyitaw’da yaptığı açıklamada “Tüm insan hakları ihlalleri ve gayrimeşru şiddeti kınıyoruz. Barışı, istikrarı ve hukuk ilkelerini tüm ülkede restore etmeye kararlıyız. Dinleri, ırkları ve siyasi konumlarına bakmadan, yasaları ve insan haklarını ihlal edenlerin üzerine gideceğiz” dedi.



BM: ETNİK TEMİZLİK

İnsan hakları grupları; ordu ve Budist gönüllülerin, bölgeyi Müslümanlardan arındırmak için birlikte hareket edip kundaklama faaliyeti yürüttüğünü savunuyor. BM İnsan Hakları Ajansı da, bölgede etnik temizlik yapıldığını kaydediyor. Myanmar ise bu iddiaları reddederek Arakan Rohinya Kurtuluş Ordusu (ARSA) ile mücadele ettiğini öne sürüyor. 25 Ağustos’ta ARSA’nın Myanmar’da karakollara baskın düzenlemesinin ardından patlak veren şiddet eylemleri yüzünden yüz binlerce Arakanlı Müslüman canlarını tehlikeye atma pahasına komşu Bangladeş’e sığınmıştı.



SAVAŞ DEĞİL BARIŞ

Myanmar lideri Aung Suu Kyi ülkenin kuzeybatısındaki mülteci krizini barışçı yollardan çözmeye çalışacaklarını belirtti ve ‘herkesin savaş değil barış istediğini’ kaydetti. Suu Kyi Bangladeş’e sığınan Müslümanların ülkeye dönebileceklerini söyledi.