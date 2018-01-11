‘Yarı zenci’ sözüne mahkemeden yasak

BECKER ailesi, milletvekili Maier hakkında suç duyurusunda bulunurken, AfD Başkanı Jörg Meuthen de gerekli cezayı vereceklerini söyledi. Ancak sadece uyarmakla yetindi.

Berlin Eyalet Mahkemesi ise Maier’e “Yarı zenci” sözcüğünü kullanmasını yasakladı. Becker’in avukatı Christian Oliver Moser, mahkemeye başvurmadan önce Maier’den bir daha bu sözcüğü kullanmayacağına dair yazı istediklerini, ancak bir cevap alamayınca, böyle bir hakaretin tekrar etmesini önlemek amacıyla mahkemeye başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Moser, mahkemenin acil kararıyla Maier’in böyle bir sözü kullanmasının şimdilik yasaklandığını belirtti.

‘BERLİN BEYAZLAR KENTİ’

Boris Becker’in oğlu Noah Becker, “Berlin, Londra ve Paris’e kıyasla beyazlar kenti” demişti. Bunun üzerine eski yargıç Jens Maier, sosyal medya hesabında “Küçük yarı zenci yeterince ilgi görmediğinden yakınıyor galiba” yorumunu yapmıştı. Maier gelen yoğun tepki üzerine büro çalışanlarının bu yorumu yazdığını iddia etmişti.

Şimdi kamuoyu, Almanya Yargıçlar Birliği’nin, üyeleri Maier hakkında nasıl bir karar alacağını merak ediyor.