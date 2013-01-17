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YARI FÄ°YATINA Ä°NTERNET

17.01.2013 - 17:52 | Son GÃ¼ncelleme:

Åžimdi TTNETâ€™ten internet almanÄ±n tam zamanÄ±. Ãœstelik 10 ay boyunca, yarÄ± fiyatÄ±na!

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Ä°nternetten ister gazetenizi okuyun, ister arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla konuÅŸun ya da dizilerinizi seyredin.
Kampanya dahilindeki dilediÄŸiniz internet paketini 24 ay taahhÃ¼tle alÄ±n, hem internetinizi 10 ay boyunca yarÄ± fiyatÄ±na Ã¶deyin, hem de yeni nesil tvâ€™yi evinize getiren Tivibu Webâ€™i 3 ay hediyemiz olarak izleyin.
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