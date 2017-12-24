Yargıtay'ın katil kocaya indirim ısrarı

SEVGİ MESAJLARI TAHRİK SAYILDI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Feyzioğlu ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını bozarak, Zahide Feyzioğlu ile kocasının büfesinde çalışan bir kişinin sevgi içerikli mesajlarını gerekçe gösterip ‘haksız tahrik indirimi’ uygulanmasını istedi.



Mahkeme kararında direndi. Dosya bu sefer Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti. Kurul’da kadının sadakat görevini ihlal ettiğini öne sürülerek, cezada indirim istendi.



Yeniden görülen duruşmada savcı, tutuklu sanık hakkında ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme, sanığa daha önce verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak 24 yıl hapis cezası verdi. Heyet, cezayı da 6/1 oranında indirerek 20 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi.