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Yargıtay'dan sanatçı Selçuk Yöntem'e 'tost şoku'

Dinçer GÖKÇE
14 Ağustos 2017 - 22:21Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:21

YARGITAY, sanatçı Selçuk Yöntem’in ‘tost davası’nda son noktayı koydu. Yöntem’in tost yerken çekilen bir fotoğrafı Bambi Cafe’nin menüsünde kullanıldı. Yöntem, ünlü cafe zincirini dava etti. Mahkeme; cafe sahibinin, dosya masrafı ve faizi ile birlikte 423 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Dosya temyiz edildi. Yargıtay, ‘maddi tazminat miktarında makul indirim’ yapılsın diyerek kararı bozdu.

Bambi Cafe’nin İstanbul genelinde 15 şubesi bulunuyor. Yarım asra yakın bir geçmişi bulunan markanın müdavimleri arasında çok sayıda ünlü isim deYargıtaydan sanatçı Selçuk Yönteme tost şoku
bulunuyor. Sanatçı Selçuk Yöntem de, uzun bir süreden beri bu mekânın müdavimlerinden biri. Yöntem ile Bambi’nin karşı karşıya gelmesine neden olan ise, mekânda tost yerken çekilen bir fotoğrafı oldu.

Yöntem’in fotoğrafı Magazin Gazetecileri Derneği’nin her yıl düzenlediği ödül töreni sonrası çıkarılan dergide ve cafenin menüsünde yer aldı. Bu durumun fark edilmesi sonrası konu yargıya taşındı.

ALAY KONUSU OLDU
Yöntem’in avukatı üç yıl önce İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Dava başvuru dilekçesinde 300 bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminat ödenmesi talep edildi. Dava dilekçesinde, Yöntem’in şöhretinden yararlanıldığı kaydedildi. Dava dilekçesinde, Yöntem’in söz konusu fotoğraf nedeni ile sosyal medyada alay konusu olduğu öne sürüldü.
Davalı cafenin sahibi Fatih Güner adına yapılan savunmada ise, Yöntem’in fotoğrafının reklâm amaçlı kullanılmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmesi istendi. Savunmada, söz konusu fotoğrafın olduğu menünün 2 şubede 1,5-2 ay kadar kaldığı savunuldu. 

424 BİN LİRAYA ÇIKTI
Mahkeme, iki yıl kadar süren davada üç ayrı bilirkişi raporu aldırdı. Raporların tamamında Yöntem’e yüklü bir maddi-manevi tazminat ödenmesi gerektiği kaydedildi. Mahkeme kararını geçen yılın başında verdi. Buna göre Yöntem’e 234 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Dava masrafları da davalı tarafın üstüne bırakıldı. Mahkemenin belirlediği tazminat tutarı, dosya masrafları ve işlenen faizle birlikte fatura 424 bin liraya çıktı.
Yargıtaydan sanatçı Selçuk Yönteme tost şoku

KENDİ RIZASI İLE ÇEKİLDİ
Bu kararı, davalı Bambi Cafe’nin sahibi Fatih Güner temyiz etti. Güner, hükmedilen tazminat tutarı için “Yüreğim yandı” ifadesini kullanarak özetle şunları kaydetti: “3 TL’ye, 5 TL’ye hamburger tost satarak bu tutarı ödemem gerekecek. Selçuk Yöntem’in kendi rızası ile çektirdiği bir resmin, bir derginin iç sayfasında yer alan nüshasının, 3-5 TL’ye hamburger satan bir işletmenin birkaç menüsünün iç sayfasında kullanılması dolayısıyla 250 bin TL ödenmesi isteniyor; böyle bir adalet olmaz.”

MAKUL BİR İNDİRİM YAPIN
Davanın temyiz incelemesini Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yaptı. Dairenin kararı kısa süre önce taraflara ulaştı. Daire, mahkemenin belirlediği maddi tazminat tutarında makul bir indirim yapılması gerektiği vurgulandı. Kararda “… Davacının (Selçuk Yöntem) emek vermeden hazırlıksız çekilmiş bir fotoğrafının kullanımı nedeniyle maddi tazminat miktarında makul bir indirim yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın davalı (Bambi Cafe) yararına bozulması gerekmiştir” denildi.
Yargıtaydan sanatçı Selçuk Yönteme tost şoku
Tartışmalara konu olan fotoğraf bu menüde yer aldı.

Bozma kararı ile birlikte dosya yeniden, ilk kararı veren mahkemeye döndü. Mahkeme, ya kararında direnecek ya da, Yargıtay'ın bozma kararına uyacak. 

 

Etiketler: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi , Bambi Cafe , Magazin Gazetecileri Cemiyeti
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