Yargıtay’dan örnek bozma kararı

Yargıtay kararına göre, Boyabat’ta yaşayan H.D.’nin işyerinde başka bir suç nedeniyle yapılan aramada eşcinsel veya grup halinde cinsel birleşmelere ait iki adet DVD ele geçirildi. Ancak yapılan incelemede H.D.’nin bu DVD’leri sattığına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Boyabat Asliye Mahkemesi, sanık H.D.’yi “müstehcenlikten” 1 yıl hapse mahkum etti.

‘KİŞİSEL AMAÇLI’

H.D. dosyayı Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nde temyiz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı müstehcenlikten mahkumiyetin onanması yönünde görüş bildirdi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay, mahkumiyet kararını oybirliği ile bozdu. Bozma kararında, “eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere ait görüntülerin ‘doğal olmayan’ kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceği” ve “çocuklara yönelik müstehcen görüntü içermeyen bu DVD’lerin kişisel amaçlı olarak bulundurulduğunun kabulü ile...” ifadelerine yer verildi.