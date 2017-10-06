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    Yargıtay’dan örnek bozma kararı

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    06.10.2017 - 22:04 | Son Güncelleme:

    YARGITAY 18. Ceza Dairesi, imza attığı kararda eşcinsel CD ve DVD görüntülerinin evde veya işyerinde ticari amaçlı bulundurulmaması halinde “müstehcenlikten” ceza verilemeyeceğine hükmetti. Daha önce bu tip görüntüleri bulunduranları “müstehcenlikten” 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına vize veren Yargıtay’ın, bu yeni kararı ışığında artık mahkumiyet hükmü kurulamayacak.

    Yargıtay kararına göre, Boyabat’ta yaşayan H.D.’nin işyerinde başka bir suç nedeniyle yapılan aramada eşcinsel veya grup halinde cinsel birleşmelere ait iki adet DVD ele geçirildi. Ancak yapılan incelemede H.D.’nin bu DVD’leri sattığına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Boyabat Asliye Mahkemesi, sanık H.D.’yi “müstehcenlikten” 1 yıl hapse mahkum etti.

    ‘KİŞİSEL AMAÇLI’

    H.D. dosyayı Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nde temyiz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı müstehcenlikten mahkumiyetin onanması yönünde görüş bildirdi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay, mahkumiyet kararını oybirliği ile bozdu. Bozma kararında, “eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere ait görüntülerin ‘doğal olmayan’ kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceği” ve “çocuklara yönelik müstehcen görüntü içermeyen bu DVD’lerin kişisel amaçlı olarak bulundurulduğunun kabulü ile...” ifadelerine yer verildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , yargıtay , karar
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