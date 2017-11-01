Yargıtay’dan delil uyarısı: Sempati, örgüt üyeliğine yetmez

HİYERARŞİYE DAHİL DEĞİL

Yargıtay kararında, örgütün başlangıçta ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıktığı, toplumun her katmanı tarafından bu şekilde algılandığı, meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda hukuktan aldığı izlenimi vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar kriminalize olmamaya çalıştığı ifade edildi. Özcan’ın örgütün nihai amacını bildiği ve hiyerarşiye dahil olduğu yönünde bir delilin olmadığı, sempati ve iltisak boyutunda kaldığı ifade edildi.

Kararda şöyle denildi: “Özcan’ın Tarım Müdürlüğü’nde çalıştığı dönemde örgütün ilçe imamı olduğu iddia edilen şahıslarla telefonla görüşmek suretiyle irtibat içerisinde olmak, çoğunluğu 2013 yılının öncesinde olmak üzere birkaç kez de bu tarihten sonra örgütün dini sohbetlerine katılmak, örgüt tarafından çıkarılan gazetelere abone olmak ve çocuğunu kapatılan okula göndermekten ibaret eylemlerinin sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği...”

Kararın bozulması ve Özcan’ın tahliyesine karar verilmesi istendi. Kararla birlikte Özcan tahliye edildi.