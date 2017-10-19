Yargıtay'a hızlı geçiş

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanan Selahaddin Menteş de anayasa gereği doğal üye sıfatıyla ilk kez dünkü toplantıya katıldı ve yerine atandığı İpek’in üye seçiminde oy kullandı. Kendi isteğiyle görevden ayrıldığı açıklanan eski müsteşar İpek’in, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği’ne atanmasına ilişkin 17 Ekim tarihli atama kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı’nın imzasını taşıyan üçlü kararnamede, “Açık bulunan bakanlık yüksek müşavirliğine Müsteşar Kenan İpek’in atanmasının uygun görüldüğü” belirtildi. İpek’ten boşalan müsteşarlığa Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Selahaddin Menteş’in atanmasına ilişkin 17 Ekim tarihli kararname de dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu da dün topladı. Kurul, önceki gün görevinden ayrılan, Bakanlık Yüksek Müşavirliği atama kararı Resmi Gazete’de yayımlanan Kenan İpek’i yeni görevine atanmasından birkaç saat sonra Yargıtay üyeliğine seçti.