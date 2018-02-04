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    Yargıtay: Lojman işyeri sayılmaz

    Oya ARMUTÇU
    04.02.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    YARGITAY 9. Hukuk Dairesi, “Lojman işyeri sayılmaz. Mesai saati dışında lojmanda alkol almak işten atılma nedeni olamaz” kararı verdi. Yargıtay’ın örnek kararı ışığında mesai saati dışında lojmanda içki içmek, işten kovulma gerekçesi yapılamayacak.

    Yargıtay: Lojman işyeri sayılmazYargıtay kararına göre, Kocaeli’nde bir spor kulübünde antrenör olarak çalışan Ş.Ş.’ye lojman tahsis edildi. Ş.Ş, geçen yıl lojmanında, bir sporcusu ile erkek kardeşinin evlilik yıldönümünü kutladı. Antrenör ve misafirinin elinde kadehle kutlama fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Spor kulübü bu fotoğrafları gerekçe gösterdi ve iş akdini feshetti. İşveren, Ş.Ş’nin işten kovulmasını, “işyeri sınırları içerisinde alkol almasına” dayandırdı.

    MAHKEME REDDETTİ
    Antrenör Ş.Ş, iş akdinin haksız feshedildiğini savunarak Kocaeli 4. İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtı. Ancak mahkeme, işvereni haklı buldu, feshin haklı nedenlere dayandığına hükmetti ve davayı reddetti. Mahkeme, lojmanda alkol almayı işten kovulmak için yeterli gördü. Ş.Ş. kararı Yargıtay’da temyize götürdü. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 27 Aralık’ta mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, “Davacıya kalması için tahsis edilen konut işyeri değildir” değerlendirmesi yaptı.

    İŞE İADE KARARI
    Kararda, davacının özel hayatının geçtiği konutun işyerine yakın olmasının konutu, işyeri yapmayacağı ve yaşanan bu durumun “Özel hayatın gizliliği” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

    Yargıtay, davacı antrenörün işe iadesine de hükmetti. Yargıtay’ın örnek kararı ışığında mesai saati dışında lojmanda alkol almak işten kovulma gerekçesi yapılamayacak.

    Etiketler: Yargıtay , lojman , gazetehaberleri , son dakika
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