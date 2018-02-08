Yargıtay dosya sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Yargıtay dosya sorgulama işleminin detayları vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediliyor. Yargıtay dosya sorgulama işlemlerinizi, internet aracılığı ile iki farklı şekilde yapabilmeniz mümkündür. İşte, yargıtay dosya sorgulama işlemi hakkında detaylar.

GBT Sorgulama

GBT yani Genel Bilgi Toplama sistemi, tüm bilgilerinizin toplanmış olduğu sanal bir belgedir. Yani, geçmişte her hangi bir suç işlemiş iseniz, bunun bilgisi GBT sisteminize işlenir. GBT sisteminde yer alan bilgiler özeldir ve gizlidir. İnternet üzerinden GBT sorgulama işlemlerinizi şu şekilde yapabilmeniz mümkündür;

İlk önce, e-devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile e-devlet kapısı sistemine giriş yapınız.

Ardından, adli sicil kaydı sorgulama başlığı ile bulunan ekranda yer alan bilgileri göreceksiniz. Bu bilgileri okuyunuz çünkü bu bilgiler GBT sorgulaması için hazırlanmıştır.

Daha sonra, bu bilgileri onaylayınız ve sonrasındadevam etyazan seçeneğe tıklayınız.

Devamında, açılan yeni pencerede yer alan;kurum türü, belgenin neden verileceği, belgenin nereye verileceğigibi bilgilerinizi de sisteme giriniz ve ardından, yine bu sayfada yer alan vesorgulayazan seçeneğe tıklayınız.

YARGITAY DOSYA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Yargıtay Dosya Sorgulama

Bir takım sebeplerden dolayı, Yargıtay dosya sorgulama işlemlerinizi yapmak isteyebilirsiniz. Bu Yargıtay dosya sorgulama işlemlerinizi ise, internet aracılığı ile iki farklı şekilde yapabilmeniz mümkündür. Bu yöntemlerden biri Yargıtay kurumunun web sayfasından yapılan, diğeri ise e-devlet kapısı sisteminden yapılan Yargıtay dosya sorgulaması işlemleridir.

Yargıtay Kurumu üzerinden yapılan Yargıtay dosya sorgulaması;

İlk önce, http://www.yargitay.gov.trsayfasına giriş yapınız.

Daha sonra burada, Yargıtay dosya sorgulama işlemi için hazırlanmış olan Yargıtay dosya ekranı üzerinden; il adı, mahkeme türü, mahkeme, mahkeme esas numarası, mahkeme karar numarası ve savcılık esas numarası bilgilerini doldurunuz.

E-devlet kapısı üzerinden yapılan Yargıtay dosya sorgulaması;

İlk önce, https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapınız.

Ardından, T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

Burada, Yargıtay dosya sorgulaması için, E-Hizmetler yazan bölüm üzerinden, Yargıtaybölümüne geliniz.

Son olarak, Yargıtay bölümünün alt başlıkları arasından, Dava Dosya Sorgulama yazan başlığı işaretleyiniz.

Bu şekilde, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve e-devlet bünyesinde yer alan ve resmi bir hizmet olan, Sabıka kaydı sorgulama, GBT sorgulama ve Yargıtay dosya sorgulama bilgilerinizi içeren sonuç ekranına ulaşabilirsiniz. Ayrıca eğer isterseniz, bu sayfa üzerinden yazdırma işlemi ile somut bir belge de edinebilirsiniz.