Yargıtay Başkanlığı 110 sözleşmeli personel alacak.. İşte ödenecek maaş ve başvuru şartları

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların "Sınav şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2016 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucunu göre personel alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvuru Tarihi : Başvurular, 29/01/2018 tarihinde başlayıp, 02/02/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00'de) sona erecektir.



b) Başvuru şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

III- BAŞVURU ŞARTLARI :

A- GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

c) Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02/02/1983 ve sonrası olanlar)

d) Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02/02/1978 ve sonrası olanlar)

e) 2016-KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca

sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

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B- ÖZEL ŞARTLAR ve DİĞER HUSUSLAR;

1-SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun

olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak (bu belgelerin fiziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir.) veya Örgün eğitim sırasında, bilgisayar eğitimi alındığını ve bu dersten başarılı olunduğunu belgelemek (transkript ve benzeri belgelerin fiziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir), bu belgeler başvuru bitimini takiben istenilecek olup, konuyla ilgili olarak www.yargitay.gov.tr internet adresinden ayrıca duyuru yapılacaktır.

c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek şartı aranacaktır.

f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem

yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

g) KPSS sınavından alınan puanların % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde

edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın

bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.

h) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

i) Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile mülakat sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir.

2-SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, son sırada aynı puana

sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.

b) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

c) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı durumu belirlenecektir.

3-SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

b) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması

halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

c) Mülakat sınavı: Mesleki Bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

d) Adayın aldığı KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı listesi belirlenecektir.

4- SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik, Ġnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.



b) Elektrik, Ġnşaat ve Makine Mühendisi olarak en az 2 yıl deneyimi olmak (mesleği ile ilgili çalışılan süreler belgelenecek.)

c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, son sırada

aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.

d) Mülakat sınavına çağrılacak adaylardan, mesleğiyle ilgili çalışmalarını gösterir belgeleri Başkanlığımıza fiziki olarak göndermeleri istenilecektir. Konuyla ilgili olarak www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyuru yapılacaktır.

e) Mülakat sınavı; Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve

genel kültür alanlarından yapılacaktır

f) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı durumu belirlenecektir

5-SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Ġngilizce MütercimTercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

b) Akıcı bir dile sahip olmak.

c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 puanı eşit olan adayların sıralamasında, son sırada aynı puana sahip

birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.

d) Mülakat sınavı; Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

e) Adayın aldığı KPSS puanının % 30 u, YDS puanının % 30 u, Mülakat sınav puanının % 40 ı alınarak nihai başarı puanı belirlenecektir.

C- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR

a) Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza fiziken teslim etmeleri istenilecektir.

b) Mülakat sınavında başarılı sayılabilmek için, mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

c) Sonuçlar www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

d) Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır.

e) Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre

işlem yapılacaktır.