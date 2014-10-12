Yargıtay ‘400 bin yeter’ dedi

SERT çiftinin olaylı ayrılığında ilk davayı Yurdal Sert açtı. 2011’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran işadamı, 7 yıllık eşi Ivana Sert’ten boşanmayı ve oğulları Kayon Ateş’in velayetini talep etti. Yurdal Sert, “şiddetli geçimsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme” iddialarıyla açtığı davada ayrıca eşinin Hatem Yavuz’la aşk yaşadığını iddia ederek 1 milyon lira tazminat istedi.



YOKSULLUK NAFAKASI İSTEDİ



Karşı dava açan Ivana Sert ise evlilik birliğinin sarsılmasında kusurlu kişinin Yurdal Sert olduğunu öne sürdü. Yurdal Sert’in kendisine iftira attığını iddia eden Ivana Sert, Bodrum, Mecidiyeköy, Beykoz’daki taşınmazları ve banka hesaplarının yarısı ile 11 lüks araç ve motosikletlere tedbir konulmasını istedi. Oğlunun velayetini de isteyen Sert, ayrıca aylık 100 bin lira “yoksulluk nafakası”, oğlu için aylık 50 bin lira “iştirak nafakası” ve 5 milyon lira maddi, 2 milyon lira manevi olmak üzere 7 milyon lira tazminat talep etti.



10. DURUŞMADA KARAR

Davanın 10’uncu duruşmasında İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına, oğulları Kanyon Ateş’in velayetinin de annesine verilmesine hükmetti. Ivana Sert’in aylık 100 bin liralık yoksulluk nafakası talebini reddeden mahkeme, toplam 400 bin lira tazminat ve oğluna da aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar verdi.



TAZMİNATI AZ BULDU

Ivana Sert, 400 bin liralık tazminatı az bulunca kararı Yargıtay’a taşıdı. Sert, “Eşim tarafından aldatıldım. Sosyal, psikolojik ve manevi şiddet gördüm. Eşimin zinası ispatlandı. Onun bu tutumu nedeniyle sağlığım ve ruhsal bütünlüğüm ağır zarar gördü. Toplum önünde küçük düştüm” diyerek mahkeme kararına itiraz etti. Ancak Yargıtay, boşanma ve 400 bin liralık tazminat kararını onadı.