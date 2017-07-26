‘Yargılanacaklar’

Kılıçdaroğlu, bir gencin 16 Nisan referandumunun ardından yaşanan mühürsüz oy tartışmalarını anımsatarak, “Aynı şeyler 2019’da da yaşanırsa ne yapacaksınız” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Sadece mühürsüz oylar değil, YSK’dan da müdahale ettiler. Hakkımızı arıyoruz, hem yurtiçinde hem de yurtdışında itirazlarımızı, başvurumuzu yaptık. Yarın o kararı verenler de müdahale edenler de bu hukuksuzluğa neden olanlar da yargılanacak. Sandıkların yüzde 74’ünün sonuçları elimizde, ancak YSK’dan farklı müdahalelerde bulunulduğunu düşünüyoruz.”

Kılıçdaroğlu, Filistin İsrail gerilimine ilişkin “İktidarda siz olsanız ne yapardınız” sorusu üzerine, “Ben 68 kuşağıyım. Bizim o dönemde arkadaşlarımız oralarda Filistin için şehit oldular, halen mezarları orada. Biz daima Filistin’in yanındayız. İki devlet olarak barış içinde yaşamaları istiyoruz” dedi.