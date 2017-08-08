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    Yargıcı’nın temsilcisi değil avukatıymış

    BERLİN
    08 Ağustos 2017 - 13:16Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 13:16

    Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un Türk tekstil markası Yargıcı’nın temsilcisi olduğu haberleri, cumhurbaşkanlarına ödenen devlet şeref maaşı üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

    ALMANYA eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, tartışmalar üzerine Yargıcı’nın temsilcisi değil, temsilci firmanın avukatı olduğunu açıkladı. Ancak, Wulff’un eski cumhurbaşkanı olarak, moda dünyasının hukuk temsilcisi olması, bu makamın onuruna uygun mu tartışmasına yol açtı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkan Yardımcısı Ralf Stegner ilk haberler üzerine “Prensipte eski cumhurbaşkanları fahri görevler üstlenir, moda temsilciliği değil” diyerek tepki göstermişti. Eski Cumhurbaşkanı Wulff, devlet şeref maaşı olarak yılda 236 bin euro civarında maaş alıyor.

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    Eski cumhurbaşkanı Wulff de, cumhurbaşkanı olmadan önce devlet şeref maaşı düzenlemesini eleştirmişti. Eski cumhurbaşkanlarından Roman Herzog, devlet şeref maaşına zaman sınırı getirilmesini istemişti. Sol Parti yasanın değiştirilmesini istiyor. Anayasa hukukçusu Hans Herbert von Arnim ve Vergi mükellefleri derneği de yasanın değişmesinden yana.
    Eski Cumhurbaşkanı Wulff’un devlet şeref maaşı alması başlangıçta da çok tartışma yaratmıştı. Wulff 2012’de hakkındaki rüşvet soruşturması nedeniyle istifa etmiş, ancak 2014’te beraat etmişti. O zaman da Wulff’a devlet şeref maaşı ödenmemesi talepleri gündeme gelmişti.

    Etiketler: Christian Wulff , ALMANYA , Yargıcı
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