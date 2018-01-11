Yargı reformu Meclis'e gelecek

“Yargıya olan güveni daha da arttırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği ihtiva eden yeni bir reform paketini yakın zaman içinde yüce Meclis’e getirmiş olacağız. FETÖ ile mücadele istiklal ve istikbal mücadelesi olmanın yanında aynı zamanda yargının güven ve itibar mücadelesine dönüşmüştür.



Başarının tek yolu, tek formülü hak, hukuk ve adaletten sapmamaktır. Hile ve tuzaklara, hukuku çiğneyenlere hukuku yücelterek cevap vermektir. Hukuk devleti ilkesine halel getirmeyeceğiz ve keyfiliğe asla müsaade etmeyeceğiz. Hukukun ve vicdanın gösterdiği istikametten milim şaşmamalıyız. Başta 15 Temmuz darbe girişiminin asıl failleri olmak üzere suçlular hak ettiği cezayı mutlaka görecektir. Bu beklentinin süratle karşılanması ne kadar önemli, hayatiyse bu süreci zehirleyecek, sulandıracak, amacından çıkaracak tuzaklar karşısında dikkatli olmak o kadar önemlidir.”