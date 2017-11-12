'Yardımseverlik hareketi' katlanarak büyüyor

İstanbul, bugün Türkiye’den ve dünyadan binlerce ‘Gönüllü maraton koşucusunu’ ağırlıyor. 39. Vodafone İstanbul Maratonu günü, her geçen yıl büyüyen kolektif yardımseverlik hareketine dönüşüyor.

Bu alana gönül veren şirketlerden biri olan JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş şunları kaydetti: "Adım Adım" hareketinin geldiği noktayı şöyle özetliyor; “Birkaç gün önce platformun kurucusu sevgili Renay Onur’un yaptığı duyuruya göre bu sene koşucuların bağış kampanyalarını başlattığı ilk 6.5 günde vakıflar yararına 3 milyon TL bağış toplanmış. Bu, Adım Adım’ın kurulduğu yıl da dahil ilk 5 yılında toplanabilen rakama eşit. Bizim gibi pek çok kurumda bu bilinç oluşmaya ve gelişmeye başladı, katlanarak artmasını diliyorum.”

JLL Türkiye ve "Adım Adım", şu sıralarda 129 gönüllü koşucusuyla Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına ter döküyor.

İKİ AY ÖNCE BAŞLIYORUZ

Avi Alkaş, İstanbul Maratonu’nun ciddi bir iş olduğunun altını çiziyor: “Biz bu işi önce hayal ettik. Toplumsal fayda sağlayan işlere imza atmak JLL’nin geleneğinde var. Koşu antrenmanlarımıza etkinlikten 2 ay önce başlıyoruz. Öyle ki, çalışanlarımızın oluşturduğu koşu ekibinin antrenman koçluğunu son yıllarda yönetim kurulumuz ve ekibimizde yer alan koşmaya Gönül vermiş arkadaşlarımız üstlendi. Kolektif yardımseverliği benimsemek böyle bir şey.”

BAĞIŞ MİKTARI 29 MİLYONU BULDU

Adım Adım’ın elindeki son verilere göre 38 bin 750 gönüllü koşucu, 267 bin 624 bağışçı. Bağış miktarının son 10 yıllık toplamı ise 28 milyon 946 bin 934 TL.