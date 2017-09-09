Yardımcı yalanlaması: Kesinlikle konuşulmadı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, gazetecilerin sorularına “Böyle bir şey kesinlikle konuşulmamıştır” yanıtı verdi.



AK Parti’de art arda yapılan MYK ve MKYK toplantılarında, 2019’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 51’e ulaşmak için kimlerden destek alınabileceği konuşulmuş, parti kulislerine yansıyan iddialara göre, “Erdoğan’ın sürpriz isimleri başkan yardımcısı yaparak destek almaya çalışacağı” ileri sürülmüştü.



Başkan yardımcılığı teklif edilecekler arasında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de adı geçmişti.