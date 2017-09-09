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    Yardımcı yalanlaması: Kesinlikle konuşulmadı

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 00:27 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 00:28

    ESKİ Başbakan Tansu Çiller, 2019’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde “Başkan adayı olacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olarak görev alacağı” yönündeki haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Eski başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, gazetecilerin sorularına “Böyle bir şey kesinlikle konuşulmamıştır” yanıtı verdi.

    AK Parti’de art arda yapılan MYK ve MKYK toplantılarında, 2019’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 51’e ulaşmak için kimlerden destek alınabileceği konuşulmuş, parti kulislerine yansıyan iddialara göre, “Erdoğan’ın sürpriz isimleri başkan yardımcısı yaparak destek almaya çalışacağı” ileri sürülmüştü.

    Başkan yardımcılığı teklif edilecekler arasında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de adı geçmişti.

    Etiketler: Tansu Çiller , 2019 seçimleri , gazetehaberleri
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