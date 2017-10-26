Yardımcı oyuncularını kovduran 4 oyuncu

1- Sylvester Stallone
The Lords of Flatbush (1974), Sylvester Stallone'un en unutulmaz filmi olmasa da, Hollywood tarihi üzerinde silinmez bir etkisi oldu. Stone'un başlangıçta, ekranı Richard Gere ile paylaşması gerekiyordu, ancak o Gere'in yerini almaması için iplerini çektiğini itiraf etti. Stallone, bir gazeteye bu konuyla ilgili verdiği bir demeçte, başta Gere'i kibarca uyardığını ama onun tam bir karakter olduğunu ve başa çıkmanın da imkansız olduğunu söyledi. İşler daha da kötüleşince ise aralarında çıkan tartışmadan sonra yönetmenden bir seçim yapmasını istedi: "Birimiz gitmeli, birimiz kalmalıydık." Ve ardından Richard Gere, setten çıkarıldı.
2- John Stamos
Mary-Kate ve Ashley Olsen, Full House (1987-95) isimli sevilen dizinin ikiz yıldızları olduktan sonra, küçük ekran yıldızları şöhretlerini tam olarak ortaya koyacaklardı ancak onların bu şansları, neredeyse başlamadan bitti. Çünkü Jesse Amca'yı canlandıran John Stamos, onlarla çalışmanın zor olduğu hissine kapılarak sezonun ilk ayında kasıtlı bir şekilde kovulmalarını sağladı. Böylece ikizler, dizinin sadece iki bölümünde aynı anda yer alabildi.
Stamos, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, konuyla ilgi olarak, "Olsen ikizlerinin çok ağladığı doğruydu, bu yüzden onlarla çekim yapmak çok zordu. Üzgünüm ama onları kovdurmak zorunda kaldım" dedi. "Sonra birkaç sevimsiz kızıl çocuk getirdiler. Bunu bir süre denedik ama işe yaramadı. Yapımcılar, Olsen ikizlerini geri çağırdı. Hikaye doğru haliyle bu şekilde..."
3- Will Smith
Will Smith, filmlerde kendisi adına bir isim yaptı ancak onu en fazla ön plana çıkaran rolü, 90'ların ünlü sitcomu The Fresh Prince Of Bel-air'deki rolüydü. Dizi tam 6 sezon sürdü ve bitmemesi için de bir isimle ilgili değişiklik yapılmalıydı: Janet Hubert! Aunt Viv oyuncusu olan aktris, üçüncü sezondan sonra oyuncu Daphne Reid'le yer değiştirmek zorunda kaldı.
2013 yılında, Smith, "Onu değiştireceğiz ve hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz" dedi. "Tatlım, olması gereken bu değil mi? Dünya beni bu yere getirdi ve gösteride çok ama çok sevildim. Uzun yıllar boyunca çok zorluk çektim ve hiçkimse bana yardım etmedi."
Will Smith, bu oyuncunun gitmesinden mutluluk duyan tek kişi değildi. Daha sonra Carlton Banks'teki yan başrol oyuncusu Alfonso Ribeiro da, bununla ilgili olarak, "Uzun lafın kısası, sürekli birlikte vakit geçirdiğimiz günlerdi ve o tam anlamıyla insanlara kapalıydı" dedi.
4- Charlie Sheen
Charlie Sheen, Two and a Half Men (2003-15)'in yıldızı olarak, büyük bir ismin, bir yönetmen tarafından ne kadar kolay alınabileceğini öğrenmek zorunda kaldı. Onun, şovun yaratıcısı olan Chuck Lorre ile bir tartışması, sekiz sezonun ardından Sheen'in karakterinin öldürülmesiyle sona erdi.
Sheen yaşadığı bu olaydan dersler çıkarmış olmalıydı, çünkü bir sonraki büyük projesi Anger Management (2012-14)'da, iddia edilene göre yardımcı oyuncu Selma Blair'i setten kovdurdu. İkili belli anlaşmazlıklar yaşadıktan sonra Sheen, Blair'e şovdan atıldığını söylemesini istedi. Ancak kısa bir süre bu vedanın nedeninin, Sheen'in onu istememesi olduğu öğrenildi.
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