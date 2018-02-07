Yardımcı doçentlik kalkıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bilim hayatını, üniversitelerin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yükseköğretimi kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın verdiği Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

Bakan İsmet Yılmaz, toplantının başında yaptığı sunumda, tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye sahip olmanın gerektiğini, ancak bunun yeterli görülmediğini, nitelikli bilgiyi nitelikli ürüne dönüştürecek bilim adamlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemininin gerekliliğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"2018’de Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için merkezi hükümetin bütçesinden 27 milyar 761 milyon lira ayırdık. Bu miktar toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazla. Bugüne kadar yüksek öğretime ayrılan bütçelerle ülkemizde yüksek öğretime erişim ve yükseköğretim alanında okullaşma oranının artırılmasında önemli düzeyde büyümeye şahit olundu. Bugün itibarıyla Milli Savunma Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitemizle toplam 187 yükseköğretim kurumumuz bulunuyor. Yükseköğretimdeki öğrenci sayımız 7 milyon 700 binin, öğretim elemanı sayımız ise 150 binin üzerinde."

Teklifteki düzenlemeler hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bilim hayatını, üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yükseköğretimi kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Teklifle de aynı amaca hizmet edilmek isteniyor" dedi.

Teklifin ana ekseninin, yardımcı doçentliğe ilişkin düzenleme olduğunu anlatan Yılmaz, yardımcı doçentliğin kalkacağını, doktor öğretim üyeliği kadrosunun ihdas edildiğini söyledi. Bakan Yılmaz, "Teklif ile son yıllarda üniversite sayısının artışına bağlı olarak Üniversitelerarası Kurul'un yapısı işlevsel hale getiriliyor" diye konuştu.

Bakan Yılmaz'ın sunumunun ardından milletvekilleri teklifin tümü üzerinde görüş ve önerilerini sundu.Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.