‘Yardımcı değil yapıcıyız’

“MHP, milli irade tarafından işbaşına getirilmiş meşru hükümetle olan ilişkilerini, milli beka meselesi çerçevesinde yürütmektedir. 15 Temmuz öncesinde de terörle mücadele, demokratik atılımlar veya başörtüsü serbestisi gibi hayati konularda MHP olumlu bir anlayış sergilemiştir. Bizim meşru hükümete yaklaşımımız yardımcı değil, yapıcı olma arzusunun üzerine inşa edilmiştir. Özü itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi; uçurumdan aşağı yuvarlanması için arkasından karanlığa itilen millet kaderine sahip çıkmış; yıkılmak istenen köprüye omuz vermiş, el atmıştır. Fakat bunların hiçbirini makam sevdasıyla, koltuk hayalleriyle yapmamıştır.”