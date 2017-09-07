MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>‘Yardımcı değil yapıcıyız’

    ‘Yardımcı değil yapıcıyız’

    ANKARA
    07.09.2017 - 22:39 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 22:40

    AK Parti’nin 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik planları arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı’ olarak anıldığı yönündeki iddialara, MHP yönetiminden sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan yaptığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi:

     “MHP, milli irade tarafından işbaşına getirilmiş meşru hükümetle olan ilişkilerini, milli beka meselesi çerçevesinde yürütmektedir. 15 Temmuz öncesinde de terörle mücadele, demokratik atılımlar veya başörtüsü serbestisi gibi hayati konularda MHP olumlu bir anlayış sergilemiştir. Bizim meşru hükümete yaklaşımımız yardımcı değil, yapıcı olma arzusunun üzerine inşa edilmiştir. Özü itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi; uçurumdan aşağı yuvarlanması için arkasından karanlığa itilen millet kaderine sahip çıkmış; yıkılmak istenen köprüye omuz vermiş, el atmıştır. Fakat bunların hiçbirini makam sevdasıyla, koltuk hayalleriyle yapmamıştır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , mhp , ak parti
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri