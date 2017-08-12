Yardım istediği polisten dayak yedi... O polisin eşi de konuştu...

Derya Kılıç (19) ve Seray Gürer (22), edinilen bilgiye göre, çarşamba gecesi Alsancak’ta bir ara sokakta motosikletli iki kişi tarafından tacize uğraması üzerine aynı sokakta gördükleri görevli polis memurlarından yardım istedi ve aynı polisler tarafından darp edildi.

Seray Gürer o gece yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “Biz iki arkadaş eve gidiyorduk. Derya’nın ayağı kırık olduğu için ben koluna girdim. Yürürken sokağın sonuna doğru iki motorlu şahıs bizi elle taciz etti. Sonra polisi gördük. Ben gidip ‘Buradan motorlu şahıslar geçti, gördünüz mü? Taciz ettiler bizi’ dedim. Elimizde bira şişesi olduğu için ve açık giyindiğimiz gerekçesiyle polis memuru bize, ‘Bu ne hal, bu saatte böyle gezerseniz size az bile yapmışlar’ dedi.”

Seray Gürer, bu tepkinin üzerine arkadaşı Derya Kılıç’ın sinirlendiğini, polis memurunun da Kılıç’ı darp ettiğini iddia etti. Darp olayı üzerine Kılıç’ın polise küfrettiğini söyleyen Gürer, karakolda kendilerine yanlış bilgilerin yer aldığı bir tutanağın imzalatılmaya çalışıldığını, avukatlarıyla birlikte tutanak düzeltildikten sonra imzaladıklarını söyledi.

Olaydan sonra darp raporu alan Derya Kılıç ise polislerin kendini yerde sürüklediğini, kollarının ve dirseklerinin morardığını ifade etti. Kılıç, olay sırasında polis memurunun kırık ayağını görüp bilerek üzerine bastığını, bunun üzerine kendisinin memura küfür ettiğini iddia etti. Kılıç, polis memurundan şikâyetçi oldu.

Olay sırasında polis memurunun yaşananları videoya çeken trans kadına da kızıp şiddet uyguladığını iddia eden Kılıç, “Sadece ben dayak yemedim, herkese saldırdı” dedi.

POLİSİN EŞİNDEN TEPKİ

Olaydan sonra ‘polise mukavemet’ suçundan Kılıç’a karşı dava açan polis memurunun eşi Öznur Yıldız Yarcel ise Kılıç ve Gürer’e tepki gösterdi.

Hürriyet’e konuşan Yarcel, eşinin bulunduğu noktadan ayrılamayacağı için yardım edemeyeceğini söyleyerek ve karakola gitmeleri tavsiyesinde bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine Kılıç’ın, eşine küfür ettiğini iddia eden Yarcel, eşinin parmaklarıyla Kılıç’ı alnından ittirdiğini ve ağzını kapatmaya çalıştığını söyledi. Yarcel, Kılıç’ın elindeki bira şişesini eşine doğru salladıktan sonra, eşinin kelepçe takmak ve etkisiz hale getirmek için yere yatırıp zor kullandığını ifade etti. Kendilerine söylediğini iddia ettikleri ‘bu ne hal, size müstahak’ ifadelerini yalanladı.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: GEREĞİ YAPILACAK

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili Aşkın şunları kaydetti: “Olayı öğrenir öğrenmez personelimizin bir kusuru olup olmadığı ile ilgili araştırma başlattık. Polis halkla ilişkilerine önem veren bir teşkilatız. Personelimizin bir hatası varsa mutlaka hukuki olarak gereği yapılacaktır. Olayın tüm yönleriyle soruşturulup gerçeğin ortaya çıkması için çalışılıyor. Soruşturma hemen başlatıldı.” (Banu ŞEN/İZMİR)