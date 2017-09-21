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    'Yardım edin' diye bağıran polis evdeki yangında hayatını kaybetti

    Hüseyin TÜCCAR / BURSA (DHA)
    21.09.2017 - 06:32 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 06:35

    BURSA’da bir apartmanın 5’inci katında kadın arkadaşı ile tartıştıktan sonra evde çıkan yangında dışarı çıkamayarak pencereden "Yardım edin, beni kurtarın" diye bağıran polis memuru 41 yaşındaki Ali Darıca öldü. 9 ay önce "memuriyete uymayan hareketler" nedeniyle açığa alındığı belirtilen Ali Darıca’nın yangın çıkmadan önce aralarındaki tartışma nedeniyle evden ayrılan kadın arkadaşı Zevcan Aydın döndüğünde "Biz seninle tartışıyorduk ama birbirimizi seviyorduk" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Olay Merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanının 5. katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve 9 ay önce açığa alınan Ali Darıca, 47 yaşındaki arkadaşı Zevcan Aydın ile birlikte yaşamaya başladı. Ali Darıca ve Zevcan Aydın dün birbirlerine yüksek sesle bağırırak kavga etti. Zevcan Aydın tartışmanın ardından evden ayrılıp bina önünde beklemeye başladı. Kadın arkadaşının evden ayrılmasından sonra iddiaya göre Ali Darıca çelik olan daire kapısını arkadan kilitledi.

    Yardım edin diye bağıran polis evdeki yangında hayatını kaybettiYangın çıkmasının ardından Ali Darıca pencereye çıkıp bağırarak "Yardım edin beni kurtarın" diye yardım istedi. Evin yandığını gören Zevcan Aydın çevrede bulunanlar ve apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirip birlikte kapıyı açmaya çalıştı. Kısa sürede gelen ekipler kapıyı kırıp içeri girdiklerinde yoğun dumandan dolayı zehirlenip yere düşen Ali Darıca’nın yanmış cesediyle karşılaştı.

    Yardım edin diye bağıran polis evdeki yangında hayatını kaybettiAynı binada işyeri bulunan Hüseyin Çay, şöyle dedi:
    "Yangından 1 saat önce evin içinden kavga sesleri geliyordu, birbirlerine bağırıp bir şeyler kırıyorlardı. Daha sonra kadın dışarıya çıktı. Daha sonra yanında bulunan 3 kişiyle kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Daha sonra ekipler kapıyı kırdı. İçeriye girmeye çalıştık ancak yoğun duman nedeniyle içeri giremedik, kadının anlattığına göre adam kavga esnasında kendimi yakarım demiş."

    Yardım edin diye bağıran polis evdeki yangında hayatını kaybettiİtfaiye ve polis olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları araştırmada yangının sıvı bir madde ile tutuşturulmuş olabileceğini göz önüne alarak inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Darıca’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Yardım edin diye bağıran polis evdeki yangında hayatını kaybetti"Biz seninle tartışıyorduk ama birbirimizi seviyorduk" diye gözyaşları döken Zevcan Aydın 'son kez görmek istiyorum' dediği Ali Darıca’nın cesedi Adli Tıp Kurumu Cenaze Nakil aracında kendisine gösterilerek teşhis yaptırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

    Etiketler: Bursa , Ali Darıca , yangın , Zevcan Aydın
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